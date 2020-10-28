平保少賺兩成　新業務價值急跌

【本報訊】平保（2318）昨公佈， 截至9月底止，首三季純利為1,030.41億（人民幣．下同），按年跌20.5%，跌幅較上半年有所收窄；而單計第三季純利升7.7%，至343.58億元，為今年首個錄得按年增長的季度。

面對面拜訪未復疫情前

壽險方面，首三季新業務價值按年大跌27.1%，至428.44億元。壽險業務受挫，集團解釋，目前國內消費需求仍處於恢復性增長階段，線下大型活動舉辦依然受限，線下面對面拜訪仍未恢復到疫情前水平，長期保障型業務仍受到負面影響。

投資表現方面，保險資金投資組合年化淨投資收益率為4.5%，按年跌0.4%。集團指，收益率下跌主要受香港股票市場下跌、市場利率波動等因素影響，有所承壓。

銀行業務保持穩定，首三季淨利潤達223.98億元，跌5.2%，跌幅較上半年收窄。截至9月底，不良貸款率為1.32%，較年初下降0.33%，撥備覆蓋率218.29%，較年初上升35.17%。科技業務首三季總收入則為650.28億元，按年增8.3%。其中，陸金所管理貸款餘額較年初增長15.9%至5,357.88億元，資產規模較年初增長9.1%至3,782.78億元。

集團展望長期而言，一方面疫情後居民健康意識有所加強，保險、金融等方面的需求將會擴大；另一方面，在政策與科技的持續推動下，醫療健康產業將得到高速發展。平保昨收報84.7港元，跌1.91%。