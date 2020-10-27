【何車500】龍工高息近13厘 - 何車

推介中國龍工（3339），Trading idea來自鄭煤機（564）股價狂飆，及國內挖掘機9月銷售按年大升64.8％（中國工程機械工業協會公佈）。

1) 鄭煤機現價9.23元，較5月底狂飆239%，業務包括產銷煤礦機械（及汽車零件），今年上半年盈利按年大增55%，預測全年增長42%，預測PE 9.2倍，PB 1.03倍。

2) 龍工產銷輪式裝載機、挖掘機、起重叉車及其他基建機器。2005年掛牌年度營收21.1億元人幣，純利2.36億元人幣；去年營收117.4億元人幣，14年增幅4.6倍（複合年增率13％），純利16.43億元人幣，14年增幅6倍（複合年增率15％）。

3) 今年上半年，龍工營收65.14億元人幣，按年跌4%；純利9.43億元人幣，在疫症時期仍按年增6%。預測全年賺19.4億元人幣，增18％，預測PE 僅4.1倍，較過去正常時期平均9倍折讓逾一半。

4) 龍工今年預測PB 0.8倍，較6年平均1.03倍折讓逾二成。

5) 6月底，龍工手上現金加金融資產，減銀行借貸及擬派股息，有淨額47.4億元人幣，每股淨現金1.29港元，相等於股價的六成。

龍工財政寬裕有助派發高息，去年每股年息0.25港元，本年度預測派0.275元，高息近13厘，較過去6年平均4.8厘高出逾8厘。

★龍工價低息高，現價2.13元，目標價2.9元，潛在升幅36％。大摩睇3.35元，滙證睇3.2元。

同場加映：中鐵（390）今年第一季賺35.85億元人幣，按年跌7％，第二季賺81.12億元人幣，按年大增22％，按季大增126％，趨勢大佳。第三季業績本周五公佈，料屬利好。

2019年，中鐵賺236.8億元人幣，其中有50億元人幣來出售附屬公司。不計這個項目，中鐵去年賺186.8億元人幣。今年上半年117億人幣，按年升11%，已相等於去年全年（不計出售附屬公司利潤）的63%，國內疫情好轉，下半年預測較上半年多賺8%，預測全年賺243億元人幣，實際較去年（不計出售附屬公司利潤）大增30%。

中鐵今年預測PE 3.3倍（6年平均8.4倍），PB 0.32倍（6年平均0.91倍），嚴重偏低。上月尾申請分拆「中鐵高鐵電氣」在上海科創版上市，有利好作用。現價3.6元，目標價5.2元，潛在升幅44%。招商證券睇7.8元，瑞信睇7.72元。

何車