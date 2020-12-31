【本報訊】政府早前撤銷工商物業「雙辣稅」救市，惟市場仍蝕讓頻頻。觀塘最新有地舖業主持貨五年，料實蝕近260萬元離場；另多個新盤亦錄撻定個案。

藝里坊．1號殺定80萬

市場消息指，觀塘宜安大廈地下4R號舖，面積約518方呎，原業主最初叫價1,500萬元放售，新近減112萬元或約7.5%，至1,388萬元易手，呎價約26,795元。據了解，舖位目前由食店以每月4萬元承租，租金回報約3.5厘。原業主2015年6月以1,520萬元購入上址，持貨五年，賬面蝕132萬元或約8.7%；惟計及入市稅項等費用，料實蝕近260萬元。

住宅方面，一手成交紀錄冊顯示，恒地（012）西營盤藝里坊．1號，29樓G室，屬實用230方呎開放式戶，早前以798.795萬元成交，呎價34,730元；買家選用90天即供付款，料已付樓價約10%定金，惟交易日前終止，發展商料殺定近80萬元。

此外，同系西半山The Richmond亦錄撻定，單位為6樓C室，實用206方呎，採開放式間隔；單位原定以618.264萬元售出，呎價3萬元，惟買家最新撻定離場，料失一成定金涉近62萬元。

內房碧桂園（2007）及宏安地產（096）發展的馬鞍山泓碧5座7樓J室，實用523方呎，屬兩房戶；單位2018年12月以824.2萬元成交，呎價15,729元。買家當時以招標形式購入，惟兩年後，最終正式撻定放棄上會，損失定金41.21萬元。