【本報訊】疫情持續肆虐，各區均見蝕讓賣樓個案。儘管屯赤隧道通車，屯門瓏門一伙特色戶，減價逾一成，剛以3,235萬元沽出，五年升值不足4%，相信屬明賺實蝕離場個案。

美聯曾祥聰表示，瓏門3座高層複式戶，採四房雙套房間隔，向正南遠眺海景，實用面積1,349方呎，另設519方呎平台及52方呎天台，附設按摩池。曾祥聰稱，區內特色單位放盤罕有，尤其是複式戶型；單位放售多時，原本叫價3,800萬元，減價15%後，終以3,235萬元成交，呎價23,981元。

買家為中港商人，因屯赤隧道開通後，兩地往來交通更便利，加上單位景觀及間隔合符心水，故考慮後決定承接上址。原業主2015年8月以3,118.2萬元購入，持貨五年賬面獲利116.8萬元，升值不足4%，料蝕使費離場。

朗逸峯「鬆綁貨」貶值9%

清水灣「明星盤」傲瀧蝕讓停不了。美聯任征表示，傲瀧17座頂層三房特色戶，實用面積1,301方呎，另設1,123方呎天台，屬三房間隔，以2,650萬元售出，呎價20,369元。原業主2017年7月斥2,600萬元購入，三年升值不足2%，連使費料蝕讓離場。

世紀21林國輝表示，荃灣朗逸峯錄蝕讓個案，11座中層D室，屬實用面積939方呎三房戶，以1,000萬元成交，呎價10,650元。原業主2017年11月以1,100萬元購入上址，持貨三年滿「SSD」沽售，賬面蝕讓100萬元，貶值9%。