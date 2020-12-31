【本報訊】內地監管當局關注銀行不良貸款及呼籲業界加大處置力度，官媒《新華社》引述接近中銀保監會消息透露，為應對疫情衝擊下不良貸款延後暴露風險，當局督促銀行機構持續加強減值提撥能力；目前銀行業貸款撥備餘額6.5萬億元（人民幣．下同）。

房地產貸款設上限今生效

報道指，為加強抵禦風險能力，備足「彈藥」處置不良貸款，銀保監會敦促銀行採預期信用損失等前瞻性方法計提撥備；2020年1至9月，銀行業金融機構新提取撥備1.5萬億元，比同期多提取2,068億元。

當局強調會綜合運用現場檢查、風險排查等方式，持續展開信用風險摸排及分類糾偏，對人為調整資產分類及藏匿不良資產行為，採零容忍、嚴處理原則。

另外，人行及中銀保監會昨發表聯合公佈，要求銀行建立《房地產貸款集中度管理制度的通知》；據新機制，大型國有銀行的房地產貸款餘額佔人民幣各項貸款餘額比例上限定為40%，個人住房貸款佔比上限32.5%，規定今日生效。

對於目前超出要求佔比的銀行，當局指業界應結合自身實際情況，制定過渡期業務調整方案以符合要求；人行、銀保監將密切監測銀行在房地產貸款業務情況，對異常增長會督促採取措施及時校正。

為支持發展住房租賃市場，有關貸款暫不納入房地產貸款佔比計算，人行會跟相關部門制定住房租賃金融業務有關意見。