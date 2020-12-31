【本報訊】華爾街股市2020年最後一個交易日開市向下，道指從紀錄高位回落，早段曾跌46點。周四晚10時35分，道指報30363點，跌46點（0.15%）；標指報3728點，跌3點（0.1%）；納指跌5點（0.05%），報12864點。英國富時100指數昨日收報6460點，跌95點（1.45%）；法國CAC指數收報5551點，跌48點（0.86%）；德國股市昨日休市。

美申領失業救濟人數減

美國勞工部昨公佈，截至上周六一周，申領失業救濟金人數略減少1.9萬至78.7萬人，連續兩周下跌，勝預期83.3萬。

彭博周四報道，「科技股女股神」Cathie Wood旗下方舟創新ETF（ARKK）周二（29日）錄得1.37億美元（約10.61億港元）淨流出，為去年11月初以來單日資金淨流出最多。CFRA ETF研究總監Todd Rosenbluth分析指，ARKK第四季需求強勁，2020年亮麗投資回報表現難以複製，難免部份投資者趁機獲利了結。

ARKK資產管理規模錄176億美元，截至前日，ARKK最大持倉為Tesla，持270萬股，佔整體持倉比例10.24%，市值達18.76億美元。該ETF上月底密密增持於美國以預託證券形式上市的騰訊ADR，其持倉擴大至262.35萬股，市值1.88億美元，佔持倉比例1.03%。另外兩隻ETF包括ARKW及ARKF亦於上月底增持共9.94萬股阿里巴巴，市值2,370萬美元。