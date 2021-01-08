利物浦的Ten Streets重建計劃的重點項目，位於市中心北面，距離市中心僅30分鐘步行距離或10分鐘車程。位於STANLEY DOCK的Tobacco Warehouse 是聯合國教科文組織世界遺產，由全球最大的紅磚倉庫改建為住宅和地舖。始建於1901年，改建項目保留原有磚牆，是利物浦區內罕有物業。項目座落於未來英超球隊愛華頓球場附近，並鄰近利物浦默西河海岸線，為未來商業及休閒的重點發展地區。

放盤單位室內面積大約1,146平方呎，為雙層兩房兩廁單位準樓花，定價為27萬英鎊（約284萬港元），租金回報率達5%，預計下個月底落成收樓。整個重建計劃於2025年完工，屆時將有更多辦公室，商業及文化產業進駐。

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