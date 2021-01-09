香港暴政讓社會低沉，股市卻走另一極端，尤其新股市場雞犬皆鳴，當中快速崛起的騰訊系券商富途，其猛烈攻打香港散戶市場的招式越來越引人注目。

富途截至上周五市值已暴升至677億元，是本地券商耀才的16倍，大幅拋離東亞銀行近200億元。與其說它是證券公司，倒不如說是一間「虛擬銀行」：以「現金寶」包裝的「存款」、超過現金餘額的「抵押融資」、全方位基金及債券銷售，甚至擁有一般金融機構欠缺的社交平台，未來如夥同系WeChat Pay HK及富融銀行打通支付、貸款等功能，基本上是「雲金融王國」。

當然富途老本依舊是橫跨港、美、中股票買賣，最煞食是有顯著溢價的新股暗盤市場；同一隻股，耀才及輝立暗盤升30%，富途可升50%，可以溢價吸引更多新客，但本總裁認為更多是內地散戶Risk Appetite溢價。

富途內地散戶比例極高，願意用高發行價50%博一隻新股升100%；但香港散戶可能40%已收割，某程度上是香港套利內地的遊戲。這些內地散戶被「割韭菜」（廣東話：被劏）後不會收埋，喜在社交平台「牛牛圈」貼圖分享輸錢經過。富途新股孖展息約3.98%，其他券商約2%至3%，會更惜貨，待更高價格才願出售。

新股市場成功，但富途似未滿足，近日內部推40倍孖展融資，原理是散戶出1萬元，富途再借1萬元，各擁20倍槓桿，簡單而言是1萬換取40萬元，孖展成數達97.5%，較早前中資華泰33倍更瘋狂。正常而言，券商只提供九成孖展，即1萬換10萬元，一成是基本Buffer位。

此意味普通散戶攻入乙組（認購額500萬元以上），實際只需12.5萬元，勢令新股市場更瘋狂。牛牛圈已有用戶透露即將啟動上市程序的快手，將開放40倍融資。這些熱門新股，就算上到乙組，抽中手數不會多，不至於要補孖展倉，但昂貴利息少不免。

這種基於全球資金泛濫下的超高槓桿行為，背後出資銀行是否得悉散戶要進行多重貸款？按上述例子，1萬變20萬元第一筆，向富途借1萬元第二筆，該1萬再借20萬元是第三筆，銀行可容許這種多重融資，讓人驚訝。富途死敵肯定不會就範，間間券商都推出這產品，槓桿率會否一下子大升，證監會及金管局可能要關注。