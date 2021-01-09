香港出現新一波移民潮，除熱門地英國、澳洲、加拿大，亦有港人選擇「家鄉」日本。從事室內設計的譚先生，一家四口移民大阪，用60萬元在當地買入「一戶建」（獨立住宅），但求小朋友在日本能呼吸自由空氣。

譚先生在港從事室內設計行業約六年，太太阿儀則做文職，育有5歲子及2歲女。他笑言自己的日語「半桶水」，只學了半年便倉卒移民，身邊朋友也擔心，但他卻表示做人不應怕輸，「即使失敗，總有回頭的機會」。譚氏夫婦以前「坐唔定」，常改變生活模式，例如從樓上搬到樓下，又曾到澳門、新加坡做生意，直到子女出生才決定安定下來。

作為一家之主，譚先生指要在外國獨自養家絕不容易，但認為港人自由逐漸變少，受到越來越多約束，「希望小朋友以後能呼吸自由空氣，生活不要太多困擾和界限」，於是在2019年8月下定決心籌備移民。由於雙方父母留港，為方便探望和照顧親人，他們決定在亞洲國家落腳，並從最愛旅遊點日本入手，並於去年12月移居大阪。

譚先生去年4月申請日本經營管理簽證，認為資金門檻低，加上自身有做生意經驗，認為可嘗試在當地經營「老本行」。申請者須在日本開設或收購公司，投資金額500萬日圓；另須證明在當地能經營可持續業務和有固定辦公室。2019年12月，譚先生設立日本公司，並以798萬日圓（約60萬港元）在大阪堺市購入兩層高、實用面積共850方呎的「一戶建」，用作自住和辦公室用途。

Sakura Global董事張明珠指，經營管理簽證是移民日本熱門方法，不少人選擇在當地營運非實體生意節省成本。但她提醒，當局視乎實際情況決定會否續簽，以往有個案申請簽證後，長期不在日本而不獲續簽；反而有人試過生意蝕本，但能證明長居日本和明確顯示有經營業務，最後獲續簽。

妻兒申「家族滯在」簽證

考慮子女升學前景時，不少港人希望子女可到西方國家就讀，說流利英語，日後能融入國際社會。譚先生明白日本學校未必重視英語教學，但覺得當地容納多元發展，出路較香港多；反而子女在港讀書後從事偏門行業，未必受人尊敬，「在日本即使是一門小手藝、運動員或皮革師傅，總之做得好就能做『達人』；我覺得他們有不同發展空間，未必要讀書很成功或做很高職位」。

譚太與子女以「家族滯在」簽證移居日本，與其他國家的伴侶或家庭簽證相似，申請者一般不能在當地工作；她對於在日本做全職媽媽感到緊張，但想到子女不用「死讀書」也覺值得，「知識可以改變命運」。譚太欣賞日本文化會教導小孩從小獨立和尊重他人，只要孩子將來能「養到頭家」已心滿意足。

日本出入境管理署最新數據，截至2020年6月，有288.5萬人移民日本，比2019年293萬人只減少了10萬人。

日本經營管理簽證要求

投資金額：500萬日圓（約38萬港元）

條件：須在日本開設或收購公司；在日本有固定辦公室

續簽形式：1+1+3+5，即住滿首年批一年，住滿兩年批三年，住滿五年申永居；之後當局一次過批五年，住滿10年後獲永居權

續簽要求：經營可持續業務，第三年起有500萬至1,000萬日圓營業額；有固定辦公室，第三年起僱用至少兩名員工；財務能維持員工和家人生計；出示業務表現、公司年度報告；出示個人納稅申報表；在日本無不良紀錄

資料來源：《蘋果》資料室