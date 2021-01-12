【本報訊】因美國制裁禁令，盈富基金（2800）美資經理人兼信託人道富環球投資管理，表明不再對受制裁的恒指成份股作新投資，事件發酵至「換走道富」甚至滲入政治色彩議論。金管局前助理總裁葉約德對本報表示，盈富股東若具合適理由（如不滿經理人表現），在符合甚高門檻的足夠票數支持下，可召開特別股東大會並議決撤換，但「唔係㩒粒掣咁簡單」。

當年政府將絕大部份入市後的持股回流市場，並以盈富基金上市出售，以曾任外滙基金投資公司（EFIL）董事、有份參與委任道富及處理政府退市的葉約德理解，「金管局對基金就唔會有、亦唔應該再有影響力」，決定經理人去留要交由盈富股東按章程決定，而監督委員會主要角色，是確保基金經理人的工作，遵從所委任的相應條款及協議合規操作。

任志剛：道富不勝任這工作

特首林鄭月娥昨早出席行會會議前，未評論會否建議撤換盈富經理人，只表示盈富今時今日已成為市場產品，不屬政府行為，但礙於歷史因素及其產生，「金管局仍然有少許剩餘影響力，是關於（有關委員會）人事任命」，詳情要由金管局及相關監督委員會，按情況改變作出處理。她又不忘指斥制裁事件，反映「另一種的霸權主義」，美國可突然提出行政命令針對某些國家的公司，再迫使金融機構不能與相關企業進行交易。

金管局前總裁、行會成員任志剛亦和應，盈富基金成立原意，是緊貼追蹤恒指成份股的整體價格走勢，以發展香港的交易所買賣基金（ETF）市場，使用一個產品，便可買賣成份股涵蓋的所有股份；如果經理人因為不能夠買賣成份股中某些股份，令盈富基金無法緊貼追蹤恒指成份股整體價格走勢，「便不適合出任這個工作」。

根據盈富去年中期報告顯示，目前監督委員會由六人組成，包括王國龍、陳家樂、甘博文、羅力、裴布雷及羅承恩，其中羅承恩為金管局副首席法律顧問，而現任領展（823）行政總裁王國龍，為投行家出身，曾任職JF資產管理（現隸屬摩根資產管理），JF是1999年盈富上市獲委任的三間安排行之一。

金管局發言人表示，監督委員會主席由外滙基金投資公司從成員中指定一位出任，該局期望道富環球投資管理亞洲作為基金經理人，能進一步釐清所作改變對投資者的影響，並採取可行及必要措施，妥善處理相關事宜。

召集小股東 現實操作極複雜

EFIL當年由金管局成立助政府退市，董事包括陳德霖及葉約德等。葉表示，盈富基金一如其他基金，當相當部份股東不滿意經理人投資表現，「覺得佢做錯嘢做得唔好」，有權提出撤換經理人，但要按幾部曲進行，包括有足夠股東票數召開EGM及夠票表決撤換議案，亦要考慮「委任邊個經理人足夠認受性接任」，目前以單位信託形式在市場買賣的盈富，無單一大股東，「要咁多細股東加加埋埋」表決操作，現實上極為複雜。

獨立股評人David Webb日前表示，盈富只要將管理、信託人更換為非美國人，就能重回正軌。