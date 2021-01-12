【本報訊】二手市場略為回暖，市場平價盤短缺下，部份極低層等「劣質貨」亦獲承接。市場消息指，沙田翠華花園C座極低層4室，實用215方呎，現改為開放式間隔，去年6月放盤，叫價420萬元，近日減至341萬元終賣出，減幅19%，呎價15,860元，成交金額創屋苑逾兩年新低。

納米樓當旺時，翠華花園呎價曾炒高至2萬元水平。如B座低層5室，實用215方呎，前年以430萬元易手，呎價2萬元。同區翠麗花園亦錄得「劣質貨」成交，為B座極低層3室，實用421方呎，成交價550萬元，呎價13,064元，創屋苑呎價近兩年新低。

沙田溱岸8號新近錄得一宗特色戶成交，以3,500萬元賣出，呎價逾2.5萬元，創屋苑二手樓價新高。土地註冊處資料顯示，屋苑5座頂層D室連天台特色戶，實用1,359方呎，另設1,137方呎天台，上月連車位以3,500萬元沽出，呎價25,754元。原業主2014年以2,585萬元購入，賬面賺915萬元離場。

馬鞍山新港城L座中層3室，實用338方呎，兩房間隔，以650萬元賣出，呎價19,231元，屬近期高價。

東涌收租客沽映灣園

收租客趁市況轉旺出貨。美聯張少勛稱，東涌映灣園3座中層F室，實用494方呎，屬兩房山景戶，原業主於2008年斥205萬元購入收租，近期原本以1.5萬元放租，但見近期樓價回升，趁好價減磅，叫價668萬元，放盤數天稍為降價10萬元，便以658萬元獲用家接貨，呎價13,320元，創屋苑呎價近年新高。該投資者目前在東涌尚持有兩至三個物業。