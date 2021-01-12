亞洲經濟活動於去年因新冠肺炎疫情而大幅波動，但隨着疫苗面世並開始廣泛接種，我們預期今年經濟活動將會過渡至新冠疫情後的新常態。

以目前疫苗的情況來看，預期亞洲大部份地區可望於今年下半年或年底前開始大規模接種。不過，預期人口流動或跨境旅遊未必能於2021年完全恢復正常。

雖然如此，但疫苗將有助降低病毒威脅，令周期性增長前景更加明朗。中國內地預料是去年唯一錄得正增長的主要經濟體，我們預期中國今年的經濟增長將會加快至約8%。此外，經濟復蘇應會由中國進一步擴大至亞洲區內其他國家。大部份亞洲經濟體於2021年下半年的產出／國內生產總值亦可望回復至疫情前水平。其中，我們認為印度及東盟追落後的增長幅度將會較大。雖然全球及本地確診個案回升有機會構成短期風險，但預期經濟復蘇步伐不會顯著偏離或逆轉。

從宏觀政策層面來看，美國利率將保持低企，加上推出新一輪財政刺激措施，預料可以為環球經濟帶來支持。此外，美國的財政及貨幣政策支持美元轉弱的環境，因此對普遍新興市場均有利。在低息的環境下，投資者應選擇性地投資於收益潛力較高的資產類別。

亞洲（日本除外）是全球唯一在2020年實現GDP正增長的地區。踏入經濟復原階段的一年，我們相信區內經濟仍會迅速發展，且宏觀經濟基本因素良好。亞洲股票目前相對主要成熟市場呈現折讓，因此具有更高的資本增長潛力；同時，環球政策利率觸及歷史低位，亞洲高收益債券的收益率較其他市場吸引，存續期也較短，因此在債券之中可望看高一線。

亞洲多元資產投資組合具優勢在持續低息的環境下，投資者渴望在尋找另類收入來源的同時，繼續把握各種增長機遇，尤其是疫情過後環球經濟步入復蘇階段。較理想的部署，是透過專業管理的多元資產投資組合，橫跨股票及債券領域，聚焦亞洲的高收益資產類別。

滙豐環球投資管理高級市場策略師