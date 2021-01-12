閱讀理解題，上周日陳茂波網誌談預算案公眾諮詢時提到：「有市民指出政府今年赤字龐大，且未來連續幾年的預算可能都見紅，政府應該開始逐步縮減過去的一些『派糖』措施，又或上調稅率，甚至應該開徵新稅項、擴闊稅基等來增加收入來源。」

究竟，財爺「借市民把口」對加稅試水溫？甚至「放風」加稅嗎？

事緣是這樣。財爺發表網誌前一日，獲香港電台邀請出席節目《眾言堂》與市民討論預算案。網誌的內容，只是總結了當天一些討論。而我也有份被邀出席節目，因此比誰都有資格為以上閱讀理解題提供模疑答案。其實都是公開資料，財爺在網誌同時提到：「有市民希望政府再向合資格的市民派發現金，也有些認為應派消費券振興經濟，又或最起碼也要繼續退稅退差餉等。」

撫心自問，難道財爺又「借市民把口」對派錢試水溫？甚至「放風」派錢嗎？自問自答，財爺的結論其實是：「這些意見都各有其道理，但各也面對不少的限制。」不少限制呀！關於稅制調整，網誌更清楚表明需要讓社會有充份和知情的討論，難以透過一兩份預算案處理。難以處理呀！與其說財爺放風，不如話輿論吹水。

Babe問：「你係咪做咗建制派？」我答：「我同財爺一樣，上完個節目，諗住唔使點用腦，hea抄嗰日講過乜，呃下稿費啫。」女友再問：「咁你想借我把口講啲乜？」我又答：「你讚我好叻叻，順便提政府要跟黨走，先閱讀上面財政部減稅降費持續推進，再理解逆周期調節政策點有效應對經濟下行壓力。加稅，唔係逆周期，係逆黨路線囉。」

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

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