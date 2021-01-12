【本報訊】金沙中國（1928）發公告，指公司創辦人、主席及行政總裁兼非執行董事艾德森於今年1月11日在美國辭世，其時正治療非霍奇金淋巴瘤的相關併發症，享年87歲。公告指，董事會對艾德森之辭世表示沉痛哀悼，對其家人致以深切慰問，亦對艾德森多年來為金沙集團作出之巨大及不可估量的貢獻致以誠摯謝意。

據《福布斯》去年9月公佈的美國富豪榜，艾德森以淨資產298億美元（約2,324.4億港元）排名第19位，現時淨資產升至350億美元。艾德森為移民後代，在波士頓的貧民區長大，少年時期曾在街頭售賣報紙，經過多番努力成為全球最成功企業家之一，喜歡以金沙「團隊成員第 1 號」自居，生前控有金沙中國母公司金沙集團約52%股權。葬禮方面，計劃在其妻子Miriam Adelson的出生地以色列舉行，在拉斯維加斯舉行追悼會。

續領澳門賭牌添變數

艾德森是中美的中間人之一，曾遊說美國不要阻撓北京申辦2008年夏季奧運會，最終任務達成，並獲得澳門賭牌。艾德森是美國總統特朗普背後大金主，曾直接致電特朗普，警告對方中美貿易戰會損害他連任機會。艾德森離世後，金沙中國日後續領澳門賭牌或更添變數，因六大博企賭牌將於2022年6月到期。