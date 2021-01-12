【本報訊】香港律師會接管黃馮律師行，逾1.2億元客戶款項遭凍結，不少涉及樓宇買賣交易。對於有事主要求解凍資金，律師會會長彭韻僖昨以官僚程序回應，稱款項須經法庭命令才可解凍，承認未有實行時間表，並促請稅務局、地監局及消委會等機構，協助受影響客戶，意味事主或需先張羅資金完成交易，申索之路漫長。

香港律師會昨舉行記者會，會長彭韻僖稱理事會有理由相信黃馮前文員挪用客戶款項，又指出律師行違反賬目規定，如透支客戶款項及容許不合資格人士成為客戶簽署人，已知會警方及落口供。她續指出，為保障當事人利益，只能於上月24日採取行動介入該律師行業務，並暫管有關款項。她強調若行動前先通知公眾，擔心有人會捲款潛逃或燒毀文件。

稅局考慮減免逾期罰款

就客戶資金解封問題，彭韻僖稱介入中介人已處理案件，並向事主提供申索表格，但律師行賬目混亂及不完整，介入中介人暫未能提供實際解凍資金時間表，加上要經法庭處理，估計需時一段時間。

副會長陳澤銘表示，已呼籲其他律師行協助當事人，呼籲稅局寬免逾期罰款及政府介入，該會已就事件知會銀公會、金管局、法援署、地監局及消委會，希望提供適切幫助，又建議當事人尋求獨立法律意見及檢視民事申索理據。

稅務局印花稅署回應指出，該署沒有酌情權延長物業交易文書加蓋印花的時限，若納稅人因事件未能在限期前為其物業交易文書加蓋印花，印花稅署會考慮減免相關逾期罰款，納稅人可向印花稅署申請，又指如納稅人因律師行的戶口被凍結，而未能於短期內籌備資金支付印花稅，亦可向印花稅署申請分期繳付。

有苦主以「垃圾」形容律師會的回應，直言「睇到火都嚟，完全避開退錢情況，受影響人士係咪可以全額退款的問題」，又指現時唯有「聽天由命」等銀行好消息。另有早前接受本報訪問的苦主稱，見報後已獲滙豐銀行聯絡，正安排批出一筆560萬元貸款，並非常感激業主肯延長成交日期。

苦主要求即時解凍款項

由一眾事主組成的苦主群批評律師會對他們仍漠不關心，要求律師會即時解凍及確保全數歸還款項，承諾不需要分擔介入中介律師高昂費用，並要求政府協助，杜絕同類事件再次發生。