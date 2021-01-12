因美國制裁禁令，盈富基金（2800）美資經理人兼信託人道富環球投資管理，表明不再對受制裁的恒指成份股進行新投資，事件發酵至「換走道富」甚至滲入政治色彩議論。

曾任外滙基金投資公司（EFIL）董事，有份參與委任道富及處理政府退市的金管局前助理總裁葉約德對本報表示，盈富股東若具合適理由（如不滿經理人表現），在符合甚高門檻的足夠票數支持下，可召開特別股東大會並議決撤換，但實際上如何湊集大量散戶股東表決極為複雜，「唔係撳粒制咁簡單」。

當年政府將絕大部份入市後的持股回流市場，並以盈富基金上市出售，以她理解，「金管局對基金就唔會有，亦唔應該再有影響力」，決定經理人去留要交由盈富股東按章程決定，而監督委員會主要角色，是確保基金經理人的工作，遵從所委任的相應條款及協議合規操作。

EFIL當年由金管局成立助政府退市，董事包括陳德霖及葉約德等。葉約德表示，盈富基金一如其他基金，當相當部份股東唔滿意經理人投資表現，「覺得佢做錯嘢做得唔好」，有權提出撤換經理人，但要按幾部曲進行，包括有足夠股東票數召開EGM及夠票表決撤換議案，亦要考慮「委任邊個經理人足夠認受性接任」，目前以單位信託形式在市場買賣的盈富，無單一大股東，「要咁多細股東加加埋埋」表決操作，現實上極為複雜。

盈富基金來源 政府退市產品

盈富基金的出現，是政府在亞洲金融風暴入市殺鱷後的退市產品。98年8月底，外滙基金動用逾1100億元資金，購入33隻恒指成份股，與炒家對冚，最後承着俄羅斯債務違約及對沖基金火燒後欄，港府大獲全勝擊退「空軍」並賬面獲利，於是籌謀退市部署。

金管局前總裁陳德霖，2019年退休前在《匯思》撰文：「亞洲金融危機—入市難，退市更難」，詳述當年還股於民的幾部曲。

第一步就是由金管局成立EFIL，在不影響市況下，令政府持股回流私營部，當局還邀得時任首席大法官楊鐵樑，出掌EFIL董事局主席以示公正，陳德霖及該局前助理總裁葉約德等數人，擔任EFIL董事。

研究眾多種方案後，EFIL最終決定以追蹤恒指的開放式交易所上市基金（ETF）、及首次公開招股方式處理，99年11月推出盈富基金ETF，公開招股共售出的基金單位等值333億元， EFIL亦透過招標方式，委任道富環球投資管理為基金經理人兼信託人。

不過由於政府當年持貨極為龐大，IPO只佔入市行動所購股票的一部分，最後當局透過「持續發售機制」，每季陸續將股份以基金單位形式出售，將餘下等值1,070億元股份回流市場，最後外滙基金僅保留相等於入市持貨約5%的股票，作為目前外滙基金長線持有的被動式港股組合。

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