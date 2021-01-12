財政預算案波叔透過媒體放風，說有市民建議加稅，這位市民是否陳本人不得而知。他指政府的收入大跌見赤字，首先會減少派糖規模，其次將考慮加收稅項開源。但大家都明白政府作為最大的僱主，只懂開源而不節流，根本無從改善財政狀況。

當中唱得最風頭火勢的就是銷售稅和增值稅，如果從擴大稅基的角度去考量，銷售稅最立竿見影，但對民生的影響最大。香港市民已要面對經濟下行，加稅怎樣也會影響物價，如果說對民生物品譬如廁紙、米價造成影響，一定會令全港市民「媽媽聲」。我相信政府未至於蠢到會在這些日用品上加徵銷售稅，至少在今年此舉絕不能行。

本來香港政府的財政司應為長遠財經政策做好規劃，但由於政府常換屆，一朝天子一朝臣，最終只能頭痛醫頭，腳痛醫腳，非常短視。

銷售稅只能在風調雨順的情況下才能開徵，政府自身都出現大赤字，更何況是一般市民？這個時候若固執地強行銷售稅，就是拿石頭砸自己的腳。

根據媒體報道，去年因為買賣物業所產生的辣稅收入創近年新低，只錄得130億，按年跌38%，其中買家印花稅（BSD）涉及稅款約27.79億元，按年減少49.3%！這一點對依賴賣地和物業交易稅收收入為一大支柱的特區政府，無疑是當頭棒喝。

理財不善只懂做騷

近幾年所推行的大白象工程，全因政府的口袋滿瀉，有錢唔識使，唔識規劃，於是便亂起基建搞大白象，君不見港珠澳大橋的實用率？長年拍烏蠅的大橋浪費了多少納稅人的金錢？這些都是全香港市民口袋裏花出去的錢！比起世界其他地區，香港政府算是極度富有，但理財不善的情況下，亂花錢做大白象，對民生、失業保障、醫療、教育等的投放又有多少？少搞幾個大白象工程，所儲起的錢弄個失業援助基金，一早已能急市民所急了。

奈何管理我們的財政是特區政府的一班高官冗員，譬如說我們最出類拔萃的特首林鄭月娥，還有興致跟陳智思在後花園嘆下午茶互送高帽，我想問政府的公關是不是如此高分低能？在經濟凋零下搞這場騷，又有何意義？

不得不提的還是MPF，強積金就是強行鎖起市民的血汗錢，基金佬輸贏都好，都賺管理費，但如果這個時候能稍為放寬強積金的取款安排，讓市民至少取回一半或者三分一的血汗錢也好，也是便民利民的政策。是否因為政府怕事？不敢向強積金這座大山開刀？一切自有公論。

藍友斑

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