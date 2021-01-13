「Hire Nation x 康榮國際呈獻：移加香港人」第一集

加拿大推出救港措施，3年內在當地讀書並完成課程後可申請永居，同時更可帶同配偶及子女一同 前往，新政策比英國BNO「5+1」更為吸引，亦令不少港人考慮移民加拿大。然而，移民當地， 生活中的現實與理想是否有落差？擁抱自由的空氣是甚麼感覺？

《全球樓行》推出全新系列「Hire Nation x 康榮國際呈獻：移加香港人」，由1月16日起，一連四個星期六，晚上十時半，由定居溫哥華多年的李婉華，帶你聽聽當地的港人故事。

李婉華在溫哥華定居逾20年，並開設《移加李婉華》YouTube頻道介紹加拿大生活，她指當地猶如一個「小香港」，用廣東話暢通無阻，可盡情享受香港道地飲食文化，港人移民當地可以說是無縫接軌。

港人成卑詩省唯一華裔女法醫 勉勵出走港人放膽試

第一集的主角卑詩省唯一華人女法醫Carol Lee來自香港，出身小康之家的Carol從小跟父母由香港移民到加拿大，Carol秉承着香港獅子山精神，在完成大學課程後，再進修11年的病理學知識及通過實習，成為一名法醫，並在白人及男性主導的法醫專業領域中可以站穩腳。

育有三名子女的她，勉勵出走的香港人「生命很短暫，要把握自己的生命，不需要想太多，開開心心做人就得。」

港教育制度累人 夫婦堅決二次移民 拒絕再做太空人

第二集的主角是Sandy及Raymond夫婦，早年由加拿大回流香港的Sandy，在香港認識了現時的丈夫Raymond，跟一般港人一樣，拍拖、結婚、生仔，但最終都忍受不住香港累人的教育制度，二人直認小朋友在香港讀書很辛苦，身為父母亦大感吃不消，於是Sandy和兩個仔仔決定再移居溫哥華，Raymond初時不想放棄在發展商的工作，一度以「太空人」加港兩邊走，但最後還是回溫哥華和家人團聚。

二人希望給兒子愉快的童年，同時為了生計，二人接手Sandy母親在烈治文的食店，夫婦二人合力經營印尼食店舔舔利Gee! Taste Good，在當地已薄有名氣。

無學歷留港受盡白眼 年輕人移民覓出路 「機會係行出來！」

第三集的主角是現年30歲 Cathy Chan，中學畢業的她在香港從事幼兒教育工作，然而沒有大學學位，感覺被人「睇唔起」。於是在2015年毅然參加工作假期（Working Holiday）前往加拿大，其後她亦決定留在當地修讀幼兒教育並取得工作簽證。

雖然現時還未取得永久居民資格，目前已留在當年已有5年時間，在聯邦計分系統上已儲了不少分數，她亦信心可以留在當地，她勉勵「心大心細」的港人，機會是要走出來！

名校生家道中落 溫哥華送外賣翻身「咬緊牙關 好日子會來！」

第四集是台式餐廳的女店主阿橙，男仔頭性格的阿橙來自香港小康之家，並畢業於香港名校。家境不錯的她，在舉家移民加拿大後，父親因生意失敗後變得鬱鬱寡歡，不久便撒手人寰。家道中落，令阿橙一家拼命工作，在加拿大掙扎求存。阿橙曾身兼送餐、司機、電台節目主持等，最終在溫哥華夜市中賣魚蛋、乾濕貨及台式飲品等，終於賺到第一桶金，現時開設台式餐廳，一家生活 總算步入正軌。

雖然移民後的生活或不似預期，但咬緊牙關好日子終會來臨。

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