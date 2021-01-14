最近，有不少朋友都對我做Short Put的方法很感興趣，問了我很多關於這個策略的問題。我一直認為，教Short Put一定要整套方法一次過教。教一半，不教一半，反而是害人多過幫人。

Short Put要做得穩陣，並能夠長線獲得利潤，要注意以下幾點。第一，你要選擇你想買入的股票。第二，你要有能力「接貨」。第三，接貨後，你要可以安心持有股票，待其上升。

Short Put，簡單而言，就是你要背負「接貨」的責任，以換取回報。風險高低，取決於你是否有足夠能力接貨。若然你完全有能力接貨，則風險不會太高。但市場上有不少投資者，開倉時只會著重看回報和按金，卻忽略一旦股價大跌，要接貨時所要承擔的金額，以致動用了高倍數槓桿而不自知，這就是為甚麼有投資者做Short Put會輸大錢的原因。

然後，謹記，要提升回報，靠的不是要用盡按金，而是在於揀股，要訣是要揀選質素好而期權金高的股票。例如滙控（005），我認為它並非一隻質素很高的股票，但它的期權金卻偏少，做Short Put時，我一定不會揀選這類股票。相反，有隻電動車股，雖然股價波動性不低，但公司的基本因素不差，而且期權金夠高，做Short Put時 ，這通常會是我的目標。

再者，只要期權金夠高，我們揀接貨價就可以揀到很低，賺錢的機會就能提高。像以上提及的電動車股，以最近期權金水平，只要你不貪心，揀選較保守的行使價，你可以做到只要其股價於一個月內不下跌超過3成，則仍會賺到不俗的回報。

最後，分開投資於幾隻股票，相比起只押注於一隻股票，風險會更低。跟著以上做法，只要不貪心，要長遠用Short Put賺錢，絕非難事。

莫家強