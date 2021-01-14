上月24日於1.37元薦買中冶（1618），昨收1.66元，較薦買前升21％。

坐定定，目標價重溫：2.15元。中冶業務是工程承包，有復蘇概念，金隅集團（2009）主業是產銷水泥，亦有復蘇概念，趁低上車。

1）2020年首3季，金隅營收718.4億元人幣，按年升7％；純利27.16億元人幣，按年跌27％。單以第三季盈利11.94億元計算，則按年大增77%，復蘇之勢明顯。2020年全年預測賺36億元人幣，只跌3％，預測PE僅4倍，較6年平均折讓一半。

水泥股中，海螺（914）、中建材（3323）及華潤水泥（1313），市值與盈利皆在金隅之上。三大同業2020年平均預測PE 6.1倍，金隅PE較它們折讓三成半。

2）金隅2020年預測PB 0.23倍，殘得交關，較6年平均折讓63％。海螺等三大同業，平均預測PB 1.2倍，金隅PB較它們竟折讓八成！

3）過去6年，金隅平均股息率僅2.3厘，最低時更只有0.5厘。公司派年息，2019年派0.12元人幣，2020年料不變，股息率接近9厘。低息率變高息率，原因是股價狂跌，現價較6年前高位跌去七成。三大同業平均預測股息率5.7厘，金隅高逾一半。

★金隅現價1.63元，只較52周低位高出15％，目標價2.5元，潛在升幅53％，折合PB仍僅0.35倍。

同場加映：西部水泥（2233）昨收1.28元，單日升6％。上月24日於1.14元薦買，現價較薦買前升12％。西泥最大賣點是，海螺是No.2大股東，於5年前入股，又出價1.69元全購，但保留上市地位，其次2020年預測PE僅3.1倍。目標價重溫：1.69元，即當年收購作價，潛在升幅32％。

百奧家庭互動（2100）昨收1.33元，單日升10％。上月14日於1.03元薦買，現價較薦買前急升29％，大勝指數。目標價重溫：1.66元，25％利潤在後頭。

美圖（1357）昨收1.63元，單日升7％。本月7日於1.5元薦買，現價較薦買前升9％。目標價重溫：2.28元，39％利潤在後頭。

何車