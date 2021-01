沒有想到,美國總統特朗普在卸任前也要再次被彈劾,目標當然是令他政治生涯玩完,4年後,唔可以捲土重來。這數星期,網上世界也瘋狂了。先講美國巨企如蘋果、亞馬遜、Snap、面書、推特。科技界偏向民主黨,這是不爭事實。聽聞候任總統拜登委以重任,任命科技巨人的主席或行政總裁,作為新一屆政府要職。

在中文網的世界,不斷傳來特朗普又「出招」的標題,除咗吸眼球,其實已沒有甚麼意思了。在奧巴馬民主黨時期,甚至是共和黨的小布殊,他們善於開戰,在民主黨時代的阿富汗及伊拉克,美軍死傷累計3,000以上。Trump hates War!今次在國會山莊的「暴亂」,維持了4小時,死亡人數5人;主流傳媒選擇性的報道,到下筆的這一刻,還是影着佩洛西在國會的情景,如何可以令Trump落台。

特朗普是「吹水」之人。他的原著三部曲:The Art of the Deal、Surviving at the Top及the Art of the Comeback,筆者在90年代開始睇,他為第一次競選前所寫的Great Again:How to Fix Our Crippled America,我絕對相信是真心的。

拜登好或壞 半年內分曉

Tech firm箝制美國總統的通訊媒體,令他不能對外發聲,猶如「被軟禁」。傳統及新媒體及民主黨滅侵,這一幕,誰大誰惡誰正確,歷史自有公論。

在香港,筆者同年齡層的朋友,一些是打工皇帝,老細的老細便是香港的大孖沙。他們表面是藍,但也知道,數十年的香港榮景,已走到盡頭。前英治時期的高官,現在有點實權的,所做的惡行就是把香港「埋單」。當美國三大指數不斷爆升,可能大家忘記了,我們已失去自由。

下筆此刻,「黨安法」可征服宇宙,剛剛又「懲罰」了一位72歲意大利裔的甘浩望神父,甘神父進入了第七天的絕食,希望政府能夠有慈悲心,釋放香港的政治犯。如果香港還是一國兩制,我相信九成人也會出來對抗不公義。

1月26日,蘋果業績公佈,這會是美國總統換屆後,第一間派成績表的科技巨人。2.02萬億美元市值,相當嚇人。美國本土人,除了要對抗武漢肺炎,也要真的reconcile,面對新的拜登時代。好與壞,通常頭半年內,已有分曉。至於Trump,他要走的路,已經壯烈地走過了,歷史自有公論。

錢志健

資深對沖基金經理

mdehedgecenter@gmail.com