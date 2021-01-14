沒有想到，美國總統特朗普在卸任前也要再次被彈劾，目標當然是令他政治生涯玩完，4年後，唔可以捲土重來。這數星期，網上世界也瘋狂了。先講美國巨企如蘋果、亞馬遜、Snap、面書、推特。科技界偏向民主黨，這是不爭事實。聽聞候任總統拜登委以重任，任命科技巨人的主席或行政總裁，作為新一屆政府要職。

在中文網的世界，不斷傳來特朗普又「出招」的標題，除咗吸眼球，其實已沒有甚麼意思了。在奧巴馬民主黨時期，甚至是共和黨的小布殊，他們善於開戰，在民主黨時代的阿富汗及伊拉克，美軍死傷累計3,000以上。Trump hates War！今次在國會山莊的「暴亂」，維持了4小時，死亡人數5人；主流傳媒選擇性的報道，到下筆的這一刻，還是影着佩洛西在國會的情景，如何可以令Trump落台。

特朗普是「吹水」之人。他的原著三部曲：The Art of the Deal、Surviving at the Top及the Art of the Comeback，筆者在90年代開始睇，他為第一次競選前所寫的Great Again：How to Fix Our Crippled America，我絕對相信是真心的。

拜登好或壞 半年內分曉

Tech firm箝制美國總統的通訊媒體，令他不能對外發聲，猶如「被軟禁」。傳統及新媒體及民主黨滅侵，這一幕，誰大誰惡誰正確，歷史自有公論。

在香港，筆者同年齡層的朋友，一些是打工皇帝，老細的老細便是香港的大孖沙。他們表面是藍，但也知道，數十年的香港榮景，已走到盡頭。前英治時期的高官，現在有點實權的，所做的惡行就是把香港「埋單」。當美國三大指數不斷爆升，可能大家忘記了，我們已失去自由。

下筆此刻，「黨安法」可征服宇宙，剛剛又「懲罰」了一位72歲意大利裔的甘浩望神父，甘神父進入了第七天的絕食，希望政府能夠有慈悲心，釋放香港的政治犯。如果香港還是一國兩制，我相信九成人也會出來對抗不公義。

1月26日，蘋果業績公佈，這會是美國總統換屆後，第一間派成績表的科技巨人。2.02萬億美元市值，相當嚇人。美國本土人，除了要對抗武漢肺炎，也要真的reconcile，面對新的拜登時代。好與壞，通常頭半年內，已有分曉。至於Trump，他要走的路，已經壯烈地走過了，歷史自有公論。

錢志健

資深對沖基金經理

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