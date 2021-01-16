《全球樓行》推出全新系列「Hire Nation x 康榮國際呈獻：移加香港人」，由1月16日起，一連四個星期六，晚上十時半，由定居溫哥華多年的李婉華，帶你聽聽當地的港人故事。

李婉華在溫哥華定居逾20年，並開設《移加李婉華》YouTube頻道介紹加拿大生活，她指當地猶如一個「小香港」，用廣東話暢通無阻，可盡情享受香港道地飲食文化，港人移民當地可以說是無縫接軌。

「Hire Nation x 康榮國際呈獻：移加香港人」第一集

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第一集的主角卑詩省華人女法醫Carol Lee來自香港，她亦是當地唯一的女法醫，出身小康之家的Carol在14歲的時候跟父母由香港移民到加拿大，Carol秉承着香港獅子山精神，在完成大學課程後，再進修11年的病理學知識及通過實習，成為一名法醫，並在白人及男性主導的法醫專業領域中可以站穩腳。

長時間對著屍體，Carol坦言曾有一段時間沒有吃牛肉。她指，因為解剖過程之中，覺得人肉的皮下肌肉，不論質地和顏色都很像牛肉，但現時已經克服了。

面對死亡，最令她感到揪心的個案是曾有少數族裔的女孩未婚懷孕，族裔的文化不容許，她在逼不得已選擇投河自盡，Carol在在解剖過程之中，發現對方懷孕，一屍兩命，心裡十分難受。

作為法醫，她堅信只要任何蛛絲馬跡，仍有尋找真相的希望，「這個職業很有意義，幫屍體解剖的時候可以得到很多答案。」更直言就算只剩下一副骸骨，骸骨中也有很多證據，可以檢驗DNA，即使只剩下骸骨也應該要驗，時間不會沖淡證據。

對工作的投入、堅持和謙和的態度令人印象深刻。育有三名子女的她，在1990年代家人因擔心香港前途問題，選擇舉家移民加拿大，慶幸媽媽當年做秘書可以取很高的移民分數，可以成功移民。

她亦勉勵出走的香港人「生命很短暫，要把握自己的生命，不需要想太多，開開心心做人就得。」

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下一集，李婉華將訪問Sandy及Raymond夫婦，早年由加拿大回流香港的Sandy，在香港認識了現時的丈夫Raymond，跟一般港人一樣，拍拖、結婚、生仔，但最終都忍受不住香港累人的教育制度，二人直認小朋友在香港讀書很辛苦，身為父母亦大感吃不消，於是Sandy和兩個仔仔決定再移居溫哥華，Raymond初時不想放棄在發展商的工作，一度以「太空人」加港兩邊走，但最後還是回溫哥華和家人團聚。

二人希望給兒子愉快的童年，同時為了生計，二人接手Sandy母親在烈治文的食店，夫婦二人合力經營印尼食店舔舔利Gee! Taste Good，在當地已薄有名氣。

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