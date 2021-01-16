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新盤市場爆發混戰，南豐集團將軍澳日出康城LP10首個周末收票，市場消息指，項目單日再收約860票，連日累計收逾1,750票，以首批179伙計，超額認購8.8倍。

LP10位於九龍灣的售樓中心，今日有大批睇樓客到場參觀，同時吸引不少地產代理搶客，下午2時左右，有睇樓客剛下接駁車，就被大批代理包圍，爭相向他們遞上卡片搶客，影片所見，該兩名睇樓客被代理包圍至玻璃幕門，逼到動彈不得，不停被推撞拉扯，場面十分混亂，亦有人大叫「不要撞到玻璃」。

而記者現場所見，不少代理走出馬路，向到場的私家車敲窗遞上卡片撈客，旁邊多時有重型車經過，場面危險。

近期多個新盤推出，有睇樓客認為，LP10定價較同區二手樓平，屬一大優勢，但交通配套仍有待改善。

陳先生從事保險業，為日出康城業主，居住該區約一年，手上持有的物業剛購入滿三年。今日參觀LP10示範單位，他認為，「示範單位間隔將牆身扑晒，好有空間感，但好睇唔好用。」

價錢方面，他指，現時日出康城二手呎價大約1.7萬元，項目首批呎價約1.5萬，對比二手現樓算便宜。交通方面，相信跨灣大橋建成後會更佳。

陳先生認為，現時香港經濟環境不太好，加上疫情，偏向睇淡樓市前景，故未考慮換樓。

馬生馬太今日一同參觀LP10示位，馬太表示，心儀購入項目兩房單位，預算700至800萬元。對於區內交通配套，直言覺得「麻麻地」，知道該區即將有新基建，但「唔知幾時先起好」。她又表示，近期有睇其他新盤例如啟德，但認為價錢偏高，LP10就較便宜，打算入票認購。

至於另一睇樓客陳小姐表示，有機會購入作投資。對於區內配套，她指，有朋友10年前購入區內住宅，聽說交通不方便，最近商場開幕就算有改善。

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