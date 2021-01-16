標題是呃like的，我的中二病沒有這麼嚴重，只是為了吸引多點人放棄社交媒體霸權，關注Mewe，所以才嘩眾取寵一下。

蘋果日報昨日做了一個調查，原來我Mewe page在全香港排名第九，實在見笑。回想一個月之前，我應該是全香港排名第二，甚至亞太區排名前五位，比起傳統西方媒體例如CNN、福布斯，排名更高，因此連西方媒體Vice也訪問我，風頭一時無兩。我比全香港大部份人早兩個月開始玩Mewe，當時山中無老虎，我這猴子，自然當起大王。現在好像蘋果日報、100毛這些大媒體都落戶Mewe，我這小猴子自然要讓位，不過我非常樂見這個趨勢，反映開始有一個生態系統慢慢形成。

在傳統會計角度，所謂goodwill，就是只資產淨值以上的溢價，這個溢價是比較虛無，冇辦法真正估算量度。今次社交媒體移民潮，就反映這個goodwill的威力，大家認得蘋果日報、100毛這些大品牌，所以當他們轉場時，連帶喜歡他們的社群受眾也一齊跟住轉，它們的品牌價值就發揮了。不要怪小弟自吹自擂，現在我是全香港金融Mewe page排名第一，也是剛好反映小弟營運這六年的品牌價值開始被人所認識。當然，我對社交媒體都有自己的觸覺和判斷，有機會可以跟大家分享一下玩新社交媒體的策略和技巧。

在紅色媒體眼中，他們把玩Mewe當成意識形態宣傳工具，其實不是這樣的，正如有一些朋友也轉述，好些建制派人士也慢慢落戶Mewe。

只是陣營的意識形態不同，行為模式才有所不同。建制派相信威權，不喜歡作出改變，慣了妥協，所以當科網霸權壓下來的時候，他們選擇接受，而不是另闢新路。黃絲陣營愛好自由，相對開放，容易接受新事物，所以當霸權壓下來，那就直接轉場吧。

現在娛樂圈不少人都開了Mewe，包括周柏豪，他可能是真心轉了建制陣營，也許是暗黃，這就不探討了。Facebook刪除了大埔群組，但也刪除了建制群組Save HK。在科網霸權之下，香港不論建制還是非建制陣營都是科網霸權下被宰割的綿羊，只是黃絲比較靈活，願意接受新事物而已。

當然，這也有經濟考慮。Facebook有演算法限制，要提高觸及率就要俾錢Facebook，Mewe沒有演算法限制，不利於建制派陣營。

健康的生態是需要大家一起努力維繫，我自己在兩個月前推出了「mewe創作人互助計劃」。計劃很簡單，只要你是做文藝創作，不妨把你的作品send給我，我幫你宣傳推廣，讓多點人認識你的作品，就是這麼簡單。最近有一位香港做缐畫藝術的朋友跟我聯絡，他的作品驚為天人，我不只幫他宣傳，甚至約了他飲杯咖啡，如果有機會，買他的作品掛在公司辦公室牆上也不錯。最後是廣告一則，請follow我的Mewe「muddy water 渾水財經Channel」，有事我會錄音podcast，內容比Facebook更精彩。

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