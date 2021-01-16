會德豐啟德新盤Monaco，將於明日開賣首批145伙，為今年首個開售的全新盤。發展商指，項目自上周六起收票，今日下午截票，一周截收3,727票，超額認購近25倍，屬區內近3年來收票最多新盤。

會德豐Monaco作為今年頭炮新盤，上周起連發3張價單合共200伙，將於明日中午起開售145伙，包括14個開放式、 21個1房、80個2房及30個3房戶，單位面積280至762方呎，折實價596.6萬至1,888.7萬元，呎價20,368至25,708元，折實平均呎價23,323元，市值約16億元。

發展商宣佈，項目今日截收3,727票，超額認購近25倍，屬區內近3年來收票最多新盤。對上最多為同區建灝天寰，2017年5月開售首批307伙，截收4,500票，超額13倍。

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