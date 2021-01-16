世紀疫症陰霾籠罩本港逾一年，訪港旅客絕迹，加上本地消費力疲弱，零售行業更一蹶不振，多區吉舖林立。昔日有「不夜天」之稱的尖東一帶，早年變成「藥房街」，專攻遊客生意，惟隨着相關人數大減，零售市況一片死寂，該區湧現逾半數吉舖，有商戶大嘆生意額「插水」九成九。有地產代理認為，該區商戶組合難以轉型，或須待「通關」才有望復蘇。

尖東為區內寫字樓集中地，更有不少酒吧、夜總會、卡拉OK等店舖落戶，故有「不夜天」之稱；每逢聖誕節，尖東各座商廈外牆均會掛上各式各樣聖誕燈飾，吸引不少遊客慕名而來。事實上，尖東打從自由行盛行以來，逐漸演變成「藥房街」，主打遊客生意，當時幾乎每五步便有一間藥房，到訪內地客絡繹不絕。不過，在旅客人數大減下，該區亦變得水盡鵝飛，吉舖連連。

藥房佔逾四成吉舖 負責人嘆「好難捱！」

本報記者日前到訪該區，發現單以地舖計，已有約27間吉舖，幾近佔該區店舖數目逾半；而於中午時分，人流亦未見旺盛，大多集中於食肆，其他店舖幾乎「拍烏蠅」。於尖東上班的陳先生表示，現時該區遊客比以前大減，環境感覺更舒適：「以前呢一帶好多藥房，依家商戶組合更加日常化，感覺比以前好啲。」另同於該區上班、不願上鏡的盧小姐則指，附近許多商店，尤其藥房已告結業，到訪人流少之又少：「係好咗嘅，lunch都方便啲。」

事實上，上述吉舖數目當中有約12間為藥房，佔比高逾四成。現時仍於該處經營的商戶亦「危危乎」、面臨結業，其中「康熙免稅大藥坊」進駐尖東逾6年，並於同區搬舖多達三次，但面對零售及旅客寒冬，亦無奈蝕本清貨「守舖」。

店舖負責人張先生向記者慨嘆，由於「封關」，缺乏遊客生意支撐，過去一年店舖生意額大跌九成九：「基本上依家都係捱住先，守住間舖；都係蝕本做，政府補貼又冇零售業，好難捱。」他續指，以往尖東一帶藥房林立，惟現時「執一間，少一間」，留守的商戶基本上亦不會開店營業：「依家都係捱住先，希望等到『通關』，生意會好啲。」

尖東商戶難轉型 代理：短租客都唔啱使

雖然尖東吉舖比比皆是，但大部份業主亦未見「劈租」求客。以該區地標舖、東海商業中心地下G7至G9號舖為例，面積近2,800方呎，位處尖東最核心地段，早於2012年由板長壽司創辦人鄭威濤，以及資深投資者董惠華等有關人士以1.65億元購入，隨後2018年以2億元及時「甩手」。

此舖位可謂見證尖東舖市興衰，於2015年由康熙免稅大藥坊以月租25.5萬元租用，而在2017年則搶高19.5萬元或近八成，以每月45萬元租予板長壽司；惟商戶於去年初約滿遷出，舖位丟空至今近一年仍未獲承租，據代理消息指，舖位目前叫租38萬元，較舊租回落約15.6%。至於業主，以賬面價計，目前僅獲約765萬元回報，購入舖位逾兩年仍未回本。

利嘉閣（工商舖）地產商舖及投資部營業董事鄭得明指出，由於尖東過往以旅客生意為主，商戶組合難以轉型，加上該區人流較少，故亦未受短租客青睞：「唔會有流動客過去尖東，短租客無目標商戶就唔會租呢度，根本唔啱使；無人洽談，業主自然就唔會特別減租。」

反觀尖沙嘴核心黃金地段舖租則「大劈特劈」，該區旅客訪港購物熱點海防道，過往獲各大品牌爭相搶租，而該地段中達大廈地下A及B舖，面積約2,100方呎，早前則透過短租以每月20.8萬元，獲口罩廠承租；租金較昔日粵港澳湛周生生，於2013年租用該舖的月租高達280萬元，即最新短租較高峯期勁減259.2萬元或92.5%。

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