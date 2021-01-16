近幾周均少寫即市，畢竟美股升到這些水平，圖表已頗似2019年10月至2020年1月間的直線上升模式，無事照升如儀，但如去年1、2月般，突然調頭也毋須理由。創新高時不易睇位，起碼在圖表上已未必畫得出線來。一早講過，現已達對數通道頂，論市盈率也不低的，但偏偏未有明顯逆轉訊號──且慢，其實始有些少，要留意了。

雖然美滙似跌非跌，但十年國債長息似已於1.2厘見頂；VIX雖仍低企近20水平，但VVIX自上月上旬至今已稍呈趨升形態，由100邊重上120。記得去年2月跌市前，美滙在甫進新一年時已由趨跌轉趨升，由當時升至股市見頂一刻的個餘月間升不算多，僅96至99即三格；而期間長息亦跌不多，由1.9跌0.3至1.6厘。VVIX也升不多。

由此可見，要單憑這些指標看出轉角殊不容易，真的要很小心眼才見。以此度之，若美滙現由89升三格至92、長息由1.2回0.3至0.9厘、VVIX稍再趨升至120/130，大致已符去年2月跌市前的格局。不過，美滙、長息這樣回頭，圖表上只似補回裂口，VVIX這樣小升，一般睇圖的未必察覺到不妥。故跌市事前難知，分析過才體會到。

另一段更似的歷史是2018年初，那次港股創新高，美股亦甫進新一年便轉急升，結果當年1月大升但全年跌，1月效應失靈。那時的背景又如何呢？先有美滙由2017年初高位104見頂，跌足一年至2018年1月再92插至下旬穿88，跟今天一模一樣。長息由開年的2.4厘升至10月近3.3厘，而VVIX則由開年100升至跌市前110/120。

見嘛，這個背景不更似嗎？還有，比特幣也在2017年尾由5,000元邊衝上近20,000元後跌回3,000元邊。港股當時也牛氣沖天，在2017年尾由近28,000升穿33,000點；若由一個月前低位26,000照樣度上五千點，見31,000點也歷史軌跡。即使上證綜指，也由2017年底的3,26x點在一個月內衝上近3,600點見頂。之後？自己睇歷史圖吧。

明明現在是2021年初，但偏偏要重提一年前的2020年初和三年前的2018年初，目的就是讓讀者有歷史觀。本版不能刊出拼圖，但從上述可見，現在的股市確在等──先等破頂後等插。到底今次回頭是否真的調整般「輕擎」？留意所有股佬芬佬經濟師，幾乎無一睇今年會熊市！

羅家聰

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