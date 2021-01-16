日本第三波武漢肺炎疫情爆發，東京單日確診數字增逾2,000宗，東京奧運似是遙遙無期。有港人本來看準奧運商機，在日本經營旅遊巴公司，獲主辦單位包車兩個月接載奧運選手。惟疫情再次惡化，他索性改變營運策略與日本政府合作，用旅遊巴運送入境人士到酒店隔離，一方面可以為日本防疫工作出一分力，另一方面亦可賺取收入渡過難關。

日本政府上周宣佈一都三縣進入緊急狀態，包括東京都、千葉縣、埼玉縣、神奈川縣，並禁止外國人入境，日本人入境後亦需進行14天隔離。

港人黃悅安Matthew本來看準奧運商機，4年前用經營管理簽證在日本經營旅行社業務，並創立旅遊巴公司五稜（Goryo），去年更與奧運主辦單位簽訂合約，獲包車兩個月接載奧運選手。突如其來的武漢肺炎不但重挫日本旅遊業，更令東京奧運面臨被取消的危機。如意算盤打不響，為了員工和自己生計，他只好隨機應變。由於當地入境者不可乘公共交通工具，只能選擇包車出市區租住酒店隔離，但最近他成功與日本政府合作，提供旅遊巴接送隔離者往酒店。

在日本，一位成人包車由機場到市區要花費約2,000港元，費用相當昂貴，但五稜公司因獲日本運輸署批准向入境人士提供旅遊巴接載服務，一位成人出市區酒店只需約200元，收費大大縮減。Matthew表示第一階段會與日本平價連鎖酒店東橫INN合作，為入境人士提供點對點服務，之後亦希望能與更多平價酒店合作，提供交通工具給入境人士到酒店進行隔離。

Matthew是透過日本經營管理簽證在當地居留，申請者只需投資500萬日元（約38萬港元）開設或收購公司，連續住滿5年就可申請入籍，住滿10年更可申請永住，一家人亦可居留。即使申請者的業務未能達到收支平衡，只要公司仍在營運，也能獲得續簽。

Matthew已在當地做了4年生意，當局一般會要求申請者在第3年起，每年有500萬至1,000萬日元營業額（約37萬至75萬港元）。他坦言疫情下，過去一年的生意減少近5至6成，要靠零星的本地遊生意支撐。這次他改變策略，成功與政府合作接載隔離者，可算可解燃眉之急，這樣做亦較其他完全停業等政府救助的巴士公司更好，亦可為抗疫工作出一分力。

雖然日本政府去年至今年2月底會向中小企發放補助金，協助受影響企業支付員工薪金，但會否有下一輪補貼仍是未知之數。至於奧運這宗大生意能否成功，Matthew說現時主辦單位仍希望奧運能順利在7月開幕，亦把已簽訂的合約延期，但自己會持平常心，「若能順利舉辦固然開心，不過若取消便繼續營運接送隔離人士，維持業務。」

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