電動車全球火熱，一向進展落後的廣汽集團（2238）發佈8分鐘充滿80%、續航里程達到1,000公里的石墨烯電池項目，刺激股價一度爆升28%，高見10.08元，成為內地投資市場最大熱點。即使今早廣汽集團於互動平台表示，石墨烯電池整車目前已經走向實車量產測試，但卻遭到中國科學院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明所質疑是「不可能」，廣汽股價一度跌近一成，最新下跌4.3%，報8.988元。

廣州汽車集團黨委書記、董事長曾慶洪周六宣佈，廣汽石墨烯基超級快充電池目前已進入實車量產測試階段，首款車型為AION V，目前於黑河進行試驗，初步於今年9月可以批量生產。

據廣汽集團指出，其石墨烯快充電池具備6C快充能力，最快8分鐘就能充電至80%，結合硅負極材料，能量密度可提高到約280Wh/kg，壽命大於1600循環，車輛續航里程可達1,000公里，電池詳情將於月底公佈。

中科院院士：低成本1,000公里幾分鐘充電，不可能

不過，歐陽明高在中國電動汽車百人會論壇演講中表示：「如果某一位說，它既能跑1,000公里，又能幾分鐘充完電，而且還特別的安全，成本還特別低，那大家不要相信，因為這在目前是不可能的。」

廣汽即時解畫：沒說是低成本

對於院士以及外界的質疑，廣汽埃安新能源汽車有限公司總經理古惠南在該論壇上回應稱：「歐陽明高的話，大家要注意，不要理解偏了。他說又要這個又要那個，還要便宜，這肯定做不到。8分鐘快充也不光是電池的問題，也跟充電樁有關。不要把技術問題和推廣運營的問題混為一談。」

古惠南指，今年1,000公里續航的車肯定要出來，但是成本不會低。8分鐘可充滿80%的石墨烯基技術和續航長的硅基電池是兩項技術，但技術上可以實現兼顧，只是要考慮運營推廣的成本和節奏。

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