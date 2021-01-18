恒指在北水帶動下直逼三萬關，港股單日勁升逾800點，港交所（388）、小米（1810）、美團（3690）彈逾半成；內房發力，潤地（1109）半日升一成，為升幅最大藍籌股；多隻藍籌破頂，包括舜宇（2382）、安踏（2020）、友邦（1299）、藥明生物（2269），大落後的券商股都飆高，呢個市況點炒法？

美國新總統拜登即將上場，早前已公佈1.9萬億美元規模的刺激經濟措施，對全球股市有乜影響？之前的行政命令禁美國投資者及個人投資制裁公司，結果彈出彈入，未來美國取態又會否改變？新形勢下，散戶應該如何部署？

證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛會同大家分析，兼分享本周心水股，想知道專家最新分析，記得留意周二嘅《午市急CALL》！ 如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube、果燃台留言，我哋會逐一解答。

上周古天后推介的融創服務（1516），當日收市價係21.5元，一直無穿古天后畀出的止蝕價20元，儲力幾日，本周二高見25.45元，高位止賺，已有18%升幅，每手賬面賺3,950元。

至於唐牛推介的瀚森製藥（3692），上周四高位見過44.6元，其後有整固，今日再試高位，最高暫見44.3元。以上周二收市價42.05元計依然仲有錢袋，而且距離唐牛目標價46元仍有水位。

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果燃台

本周心水股推介

古天后 明源雲（909）目標$54止蝕$47

唐牛 百富環球（327）目標$9止蝕$7.3

午市急CALL ︳恒指直撲三萬 唐牛、古天后分析北水盤路

日期：1月19日（二）

時間：12:45PM – 13:15PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

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