手機設備股丘鈦科技（1478）發盈喜，預期2020年度純利將按年增長約40%至60%，相當於7.59億至8.68億元（人民幣．下同），勢創上市新高。計及上半年純利3.36億元，意味下半年盈利介乎4.23億至5.32億元，環比增幅26%至58%，表現不俗。

盈喜通告指出，純利顯著增長主要受惠兩方面：一、雖然攝像頭及指紋識別模組銷量下跌，但因產品結構優化（即高端產品佔比提升），平均售價大幅提升，令收入保持增長；二、自動化令生產成本下降，提升攝像頭模組的毛利率。簡而言之，盈喜並非受一次性收益推動，而是受惠於產品質素提升、帶動單價及毛利率上揚，對股價是一大利好，將出現盈利及估值雙升的「戴維斯雙擊」。

以盈喜通告測算，2020年丘鈦每股盈利介乎0.65至0.744元人民幣，折合0.78至0.8928港元，創上市以來最高水平。現價13.38港元計，2020年度市盈率（PE）介乎15至17.2倍。配合未來於車載鏡頭、AIoT市場的巨大潛力，以及分拆攝像頭模組業務於A股上市所帶來的價值釋放，股價仍有不錯的上升潛力。

本欄保守假設今年每股盈利再增長25%，折合0.975至1.116港元，以2021年20倍預測PE計，中線股價可見19.5至22.3元。

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

魏力

www.facebook.com/2012jason

www.instagram.com/ngailik.stocks/

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！