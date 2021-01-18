中國國家統計局公佈，去年第四季GDP按年升6.5%，高於市場預期的6.2%，全年GDP增長為2.3%，亦略高於預期的2.1%。生產總值101萬億元（人民幣，下同），首破百萬億水平。

去年居民消費價格（CPI）上升2.5%，低過全年目標3.5%，其中豬肉價格上升49.7%，整體糧食價格上升1.2%

該局同時公佈工業增加值及零售數據，其中去年12月份工業增加值按年增7.3%，高過預期的6.9%，按月升1.1%；累計全年升2.8%。至於12月份社會消費品零售按年增4.6%，低過預期的5.5%，全年累計按年跌3.9%。全年城鎮固定資產投資按年升2.9%，亦低過預期的3.2%。

全年全國居民人均可支配收入32,189元，比上年名義增長4.7%，扣除價格因素實際增長2.1%。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入43,834元，比上年名義增長3.5%，扣除價格因素實際增長1.2%。

關焯照：中國經濟下半年才見真章

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照指，內地第四季GDP比預期高0.3個百分點，反映復蘇力度明顯，其中一個主因，可能是年尾外貿追單。他預期今年內地首兩季增長較好，因去年同期相對差，「到第三季就見真章，因基數大返。」

在七大工業國集團（G7）當中，去年中國是唯一實現正增長的經濟體。關焯照表示，內地受惠控制疫情反應快、人口多、基建投資增速等，但內需持續疲弱，12月社會消費品零售總額僅按年增長4.6%，更低過11月的5%，「下半年經濟增長未必咁靚，低過6%都唔出奇，內循環有一定難度，除非谷到內需。」現時尚有外圍供應鏈需求帶動，能旺多兩季；一旦經濟得以改善，而零售表現仍落後，將成隱憂。

美國候任總統拜登周三宣誓就職，他坦言「制裁一定有，只係貿易上唔會再惡化，但政治上肯定圍堵，投資方面會加大力度鉗制。」關焯照指，過往特朗普一直單打獨鬥，料拜登會聯同盟友圍打中國，「歐美經濟復蘇，重新採取主導，一企穩咗，分分鐘仲打得勁。」

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