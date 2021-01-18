上午10時18分

中國國家統計局公佈第四季GDP按年增長6.5%，較市場預期的6.2%為佳，消息刺激港股向上，恒指升123點，報28,697點，主板成交697億元。

科技股及制裁股向上，美團（3690）漲44.8%，報322.4元；騰訊（700）升2.3%，報660元再破頂，曾高見667.5元。中移動（941）及中芯（981）升約半成。比亞迪（1211）則回吐4.6%，報234.6元。

A股上證綜指升5點或0.16%，報3,571點；深證成指升105點或0.7%，報15,136點。

上午9時20分

港股今早向下，恒指低開119點，報28454點；H指低開53點，報11266點。小米（1810）再跌逾1%，報29元；阿里巴巴（9988）低開近1%，報238.6元；騰訊（700）低開1%，美團（3690）則平開。

友邦（1299）持續強勢，高開1.2%，報105.7元； 中移動（941）則升0.2%，報47.2元。

上午8時30分

港股黑期最新跌149點，報28452點；較現貨低水121點。港股ADR上周五於美股報價普遍下跌，其中滙控（005）較港股下跌逾1%，折合報42.41元；友邦（1299）升0.63%，報105.06元；阿里巴巴（9988）跌逾2%，報235.96元；至於小米（1810）亦跌逾2%，報28.53元。

上周五美股向下，而今晚則假期休市，侯任總統拜登將於本周三就職，市場關注其剛提出的1.9萬億美元的紓困方案，而市場本周另一個焦點則在於美銀、高盛、IBM及Netflix等多家公司公佈上季業績。

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