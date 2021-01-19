中午12時

港股於上午10時30分高見29,984點的20個月高位後，受制3萬關口，加上內地A股即市回落，令恒指半日升幅收窄至76點，報29,718點，主板成交1,589億元，略低於昨日半日水平，北水總成交506.88億元，較上日555.63億元明顯減少近50億元，北水半日淨買入119.45億元，亦低於昨日半日的188.4億元。

北水買盤不及昨日，資金於制裁股上套現，中移動（941）及中海油（883）分別跌1.6%及1.9%。昨日大升市不升的騰訊（700）今漲2.6%，報672元；美團（3690）升6.4%，報362.8元，曾見364.6元新高，市值達2.1萬億元。

內地A股上證綜指曾升逾0.6%，及後升幅收窄，半日升不足1點，報3,566點；深證成指升132點或0.88%，報15,136點。

上午11時20分

於升抵3萬大關之前，港股現獲利盤，恒指升幅收窄至105點，報29,745點；主板成交1,405億元，北水總成交458.4億元。

上午10時39分

港股升255點，報29,895點，進一步逼近3萬大關。主板成交1066億元，至於北水成交350.93億元，繼續佔主板成交約三分之一。

金利豐研究部執行董事黃德几認為，進取投資者如欲入市，只能追落後板塊及落後板塊中的落後股份，包括有政策支持的內需股，以及估值落後但破位向上的內房股，內需股，藍月亮（6993）、農夫山泉（9633）及潤啤（291）可留意，至於內房股落後股則為中海外（688）。但他提醒，純粹由北水推動而爆升的港股，未完全反映未來實體經濟，目前市場憧憬中國經濟復蘇速度最快，惟全球環境仍極惡劣，建議投資者控制風險。

黃德几預期，港股炒至30,000關口「已來到最亢奮一刻」，北水蜂擁而至總會有完結一日，料這浪炒風只能維持至農曆年前。

富昌證券聯席董事譚朗蔚則稱，暫時較關注資金支撐等，料恒指會在30,000點徘徊，「一口氣咁樣衝，可能覺得好勁，但呢度係一個距間頂，唔好忘記單月已升3000點，有少少過籠。」

至於ATMXJ，美團今早急升6%，見364元新高，譚指強勢股難估破頂價，但持續看好偏強的美團（3690）及騰訊（700），「入市嘅話，轉身要快。」

全球最大資產管理公司貝萊德稱，投資者需要對中美這全球前兩大經濟體系都有持倉，即便科技和貿易競爭會使兩國關係今年繼續保持高度緊張。

貝萊德投資研究所負責人Jean Boivin、宏觀研究負責人ElgaBartsch、首席亞太區投資策略師Ben Powell和首席中國經濟學家Yu Song寫道，貝萊德看好與中國經濟增長相關的資產，認為這是「不同於新興市場持倉的核心資產」。該行認為「有明確理由」將更大比例的投資組合配置到與中國相關的資產，考慮到該地區在遏制疫情方面的成效和率先實現經濟復蘇，增持亞洲（除日本）股票。投資者將為諸如中國債務高企、滙率波動和中美持續衝突之類的風險尋求補償，拜登政府可能會採取不同的對華貿易和氣候政策，聯手盟友來跟中國打交道。

上午9時20分

港股今早進一步邁向三萬點，恒指高開152點，報29794點；H指高開132點，報11867點。騰訊（700）高開2%，報671元；美團（3690）亦升逾1%，報346元。

早上8時43分

道期最新升46點，報30875點；港股黑期最新升70點，報29646點；較現貨高水4點。

隔晚美股造好，但港股ADR則個別發展，其中騰訊（700）收市較港股再升1.66%，折合報665.9元；友邦（1299）回吐0.85%，報107.8元；滙控（005）則跌0.37%，報43.4元；阿里巴巴（9988）跌0.26%，報243.8元。

歐洲股市向下，英國富時100指數跌7點，報6712點；德國DAX指數跌33點，報13815點；法國CAC報5598點，跌18點。

隔晚美股

美國準財長耶倫（Janet Yellen）周二在提名聽證會上支持大手筆紓困，刺激美股高收。道瓊斯工業平均指數收報30,930點，升116點或0.38%，標普500指數收報3,798點，升30點或0.81%。納斯達克綜合指數收報13,197點，升198點或1.53%。

中概股升勢凌厲，富途（美：FUTU）最高升逾22%，現報83.94美元，升20.99%；拼多多（美：PDD）升7.04%，至172.55美元：嗶哩嗶哩（美：BILI）升7.06%，至131.285美元；蔚來（美：NIO）升4.39%，至58.74美元。

恒指夜期由升轉跌，現跌93點，至29,521點，較現貨低121點。

布倫特原油期貨升幅達2%，現報每桶55.8美元。WTI原油期貨升近1.8%，現報每桶53美元。

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