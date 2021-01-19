港股突然急升近千點，恒指瞬間挑戰3萬點，連登財經台紅人「麵咪媽」隨即開po表示：「升成千點呀!!!!!!!!!!!大家睇路呀!!!!!!!!!!! 準備股災啦!!!!!!!!!」，他於帖文內指出，「世間上冇無緣無故既暴升架，呢一星期之內，肯定有一次暴跌，大家自求福，希望大家記得3萬3點個陣，突然跌左成千5點既經歷。唔好再成為大戶既點心，我今次認真，見好就收啦。」

「麵咪媽」接受本報記者訪問時進一步解釋，港股未必今日即時見頂，但預料一至兩星期內隨時會暴跌，短期內會有「一兩日急跌千幾點」。「麵咪媽」指：「因為呢排都應該幾多人會買熊證博暴跌，大戶會繼續殺啲熊，但當冇乜人買熊證嘅時候，就係暴跌之時」。他估計恒指「殺熊行動」最盡是去到30,100點左右。不過，「麵神」對於自己今次的預測亦「驚驚哋」，講明是「純學術討論」。

根據目前發行商提供的牛熊證街貨情況，29,800點或以下的熊證重倉區已全數被宰，惟未知今日起於3萬點或以上的熊證會否再累積。

「麵咪媽」上月曾接受本報專訪，當時除了年度推介股ATM（阿里、騰訊及美團）之外，同時看淡港股，預計恒指明年跌至22,000點甚至21,000點附近。根據他目前最新預測，恒指長線可能跌至24,000點或23,000點附近才會見底。

至於ATM是否仍可繼續持有，「麵咪媽」表示：「ATM算啦，都升咗咁多，最好放晒佢啦。」

日清為唯一持倉：「點都唔走」

至於「麵咪媽」目前的持倉情況，他表示除了日清（1475）之外，便沒持有其他股份。至於會否因應市況沽走日清，他說「點都唔走」。

「麵咪媽」早於去年8月31日，以每股8.35元買入2,000股日清食品（1475） 。觀乎「麵咪媽」買入日清後股價9月2日升至最高9.65元便見頂，其後輾轉下跌至目前6.39元，目前賬面輸23.5%。

最後，「麵咪媽」表示仍處於抗癌階段，他透過記者向《蘋果》讀者表示「企起身大叫，多謝你哋嘅支持」。《蘋果》財經版仝人在此亦向「麵咪媽」表達祝福。

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