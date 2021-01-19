「Son 姐，小弟孤陋寡聞，想請教一下，因為噚晚我上司突然WhatsApp我，同我講拜拜，話佢琴日係last day，事前完全冇先兆。後尾問返公司先知道佢一個月前已經辭職！ 想知其實辭職係咪要咁樣嘅呢？我意思係，真係可以去到last minute先同你講？到底係我問題定係點？」

孤陋寡聞你未必，不過肯定在職場行走的日子尚淺，而且和上司的關係一直都很不錯，所以才會有這樣愕然的反應，還有心有戚戚焉很難過，覺得上司沒有把你當作自己人。

你上司如何處理辭職這一件事，我和你有不一樣的睇法。他處理辭職的手法，和他把不把你當作自己人無關。上司下屬同事之間，我講過很多次，處理彼此關係絕不能感情用事。可以是隊友，但不必是朋友，三言兩語你未必明白，我會另外寫一篇講隊友與朋友的分別。

上司選擇用WhatsApp和你講拜拜，可以有不同解讀可以是避免講多錯多，既然他已決定走，無謂影響大家工作情緒，況且你如此在意，你上司和你們的關係肯定不差，你們的合作亦應該愉快，否則你不會如此在意難受對不對？上司為甚麼要辭職，是另有高就還是內裏有文章，如果一早通知你，你會不會想知道原因打爛沙盤問到篤？有些內情，知道對你未必一定是好事的話，唔講，其實是對你們最好的做法。

有很多公司根本不喜歡辭職員工和在職員工繼續保持聯絡，所以我有理由相信你上司和公司是不歡而散的。既然如此在意，即使他不再是你的上司，你依然想繼續維繫關係的話，為甚麼不打個電話給上司傾幾句，他如何應對你，才真正反映他如何看待你。

職場行走，公私分明公事公辦，是你必須要學習的。不是說要做冷血冇感情的人，只是在不同崗位角色的處事方法手法，取捨排序會有不同。你真的很可愛！

張慧敏

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