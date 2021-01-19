一手市場氣氛熾熱，南豐集團推售將軍澳日出康城LP10之際，同區一日內錄兩宗洋房成交，市傳會德豐Capri 5號屋以近5,000萬元售出，開售5年後終於全盤沽清。

市場消息指，Capri 5號屋，實用面積1,988方呎，樓高2層，連花園506方呎及天台764方呎，四房三套房間隔，今日以4,992.3萬元成交，呎價25,112元，為項目近2年來再錄成交，亦料為最後一伙。惟以上資料以發展商公佈及成交紀錄冊作準。

翻查資料，屋苑共有13幢洋房，分別在2015起售出，當中最貴是2號屋，在2016年8月以7,246萬元連2車位沽，呎價29,636元。至於與5號屋同類的屋型，最高成交價為2018年時3號屋以5,050萬元沽，呎價25,402元。

買家5,800萬購將軍澳海天晉No.1洋房 每呎3.5萬

另外，新地（016）旗下將軍澳海天晉，透過招標方式沽出1號洋房。

新地同區海天晉一手洋房獲承接。1號屋實用面積1,655方呎，設有1,640方呎花園，獲買家以5,800萬元承接，實用呎價35,045元。

此外，發展商今日更新第7號價單，屋苑7A座9樓D室，實用面積557方呎，去年8月定價1,249.8萬元，最新價單1,288.1萬元，輕微加價3.1%或38.3萬元。

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