國際貨幣基金組織（IMF）表示，由於全球疫情未有減退迹象，令全球經濟前景高度不確定，富裕國家貧窮國家之間的差異續擴大，IMF需要更多資來幫助債務重的國家。IMF董事總經理Kristalina Georgieva表示，這將可提供更多資金用於應對經濟危機及加速向數字貨幣發展。

她又說，IMF成員國從未將新的特別提款權分配從議程中剔除，從基金組織中儲備出售黃金可能為組織帶來一些機會成本，但仍要取決於成員國，她又預計目前20國集團暫停最貧窮國家官方債務還款期限至今年6月，是否進一步延長將視乎未來幾個月的疫苗接種速度。

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