財政司司長陳茂波出席亞洲金融論壇發表網上演講時表示，受到新冠肺炎影響，香港經濟在上半年仍處於艱難的時期，隨著疫苗投入使用，下半年有望復蘇。

為進一步推動金融業發展，加強香港基金管理中心的地位，港府近年引入了有限合夥基金及開放式基金型公司，並為私募基金提供稅務優惠，吸引更多海外基金來港。陳茂波續稱，大灣區將有助發展香港金融服務業，亦加強香港作離岸人幣的地位。

他指出，上市制度改革取得成功，香港已成為全球第二大的生物科技企業集資中心，並連續7年為全球IPO市場集資冠軍。

證監會梁鳳儀：中概股回歸趨勢繼續

證監會副行政總裁梁鳳儀出席論壇時提到，去年南、北向港股通成交額倍增，料今年趨勢持續；隨著更多在美上市中概股因退市或被除牌，回流香港二次上市步伐繼續。

受到新冠肺炎衝擊，梁鳳儀樂見持牌機構均可應對風險，特別是在去年3、4月份面對資金流動風險。她強調，證監會尤其注重持牌人、基金經理的風險管理，在市況波動時是否有充裕的資金流動性。

梁指出，近期有騙徒冒充分析師，在社會平台發佈股市貼士，有分析師已作出舉報。她表示，證監會已就多個個案作出調查，並會加強投資者教育，籲散戶投資者勿輕信。

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