富達國際全球財務健康調查顯示，港人的財務健康分數中位數為65（滿分為100），而77%的港人指快樂程度取決於個人財務安全感，是6個受訪地區中最高。

調查於去年3至5月在全球六個市場，包括英國、德國、日本、香港、中國及加拿大，一共訪問了近 1.7萬人，當中包括2,300名香港在職人士，透過財務預算、債務、儲蓄和財務保障四個範疇評分。

6個受訪地區財務健康中位數介乎63分至71分，而香港有65分，是良好評級中較低的範圍，反映港人在整體財務狀況上仍有改善空間，特別是在儲蓄和財務保障方面。

其中，港人每月平均支出佔收入超過一半（52%），並有近六成人（57%）表示支出接近或多於收入水平。

此外，七成港人持有債務，當中包括信用卡（46%）、樓宇按揭（19%）及個人貸款（15%）等，每名港人平均擁有3張信用卡，近八成人每月全數清還「卡數」。

富達國際香港業務總監陸劍平指出，調查顯示港人愈年輕，對自己的財務健康愈見樂觀，例如當中有近兩成人未有準時清還信用卡卡數，亦比較少用客觀準則衡量自己的財政狀況，僅「自我感覺良好」，建議年輕人應增加自己的應急儲備。

他又指，去年3、4月市況波動，有較多強積金轉倉活動至保守資產，但整體規模不算大，提醒成員不要因為短期市況進行轉移，或會錯失市場反彈機會。

早前盈富基金管理人道富因應美國禁令不再投資受美國制裁恒指成份股，但事隔2日後又轉軚。

陸劍平指，旗下基金經過信託人投資盈富基金，現時一切回復正常，會留意盈富基金相關監管委員會否轉換基金管理人，相信有新發展時信託人會作適應調動。

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