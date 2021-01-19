中午12時

恒指升幅曾擴大至985點，高見29,848點創一年高，創2019年5月3日以來高位，半日升883點，報29,746點，主板成交1,620億元，預料全日或創歷史新高成交，港股2015年4月9日成交2,915億元為迄今最高紀錄。

美團（3690）、小米（1810）及港交所（388）升6%。股份板塊方面，手機設備股舜宇（2382）及比亞迪電子（285）急漲9.8%及14.5%。

港股通南向資金半日成交555.63億元，佔成交三分之一；北水淨買入188.4億元，預料兩項數字今日全日或創新高。

八十後投機客灝昇指，恒指14天相對強弱指數（RSI）升至85.3，股市已有超買現象，甚至連較落後的地產股今日亦炒上，即使想將資金轉移其他板塊也難買，「料恒指30,000點截一截貨」。他認為這輪資金湧入後，「人哋瘋狂，我哋就要冷靜少少」，建議持貨者日內減倉至五、六成，港交所更要完全食糊，沒貨者不宜高追。

ATMXJ中，灝昇較看好京東（9618），即使股市破頂，惟獨京東仍未破相對落後。開市價350元，中午收市報357.8元，「用7蚊去搏，搏破頂都有20蚊，差唔多一倍三。」

內地A股卻未展現升幅，上證綜指跌不足1點，報3,596點；深證成指跌21點或0.39%，報5,496點。

受港股帶動，美股期貨亦上漲，道指期貨升156點，報30,876點；標普500期貨升26點，報3,789點；納斯達克100期貨升127點，報12,929點。

上午10時24分

恒指升幅擴大至701點，報29,564點。港交所（388）急升8.3%，報521.5元。

上午10時08分

北水湧港之下，港股開市早段最多升555點，高見29,418點的一年高位。恒指最新升534點，報29,397點。指數由12月22日的低位25,998點至今，恒指至今不足一個月升3,400點。科指今早升267點，報9,383點。

港交所（388）今早突破500元大關，一度升7%高見516元，最新升5.6%，報509.5元。美團（3690）升4.1%，報0338.4元，股價高見340元，市值一度突破2萬億大關。

科指除易鑫（2588）及明源雲（909）之外全線上升，手機設備股最強，比亞迪電子（285）升9.4%，小米（1810）升7%，昨日因盈喜勁升兩成的丘鈦（1478）再漲5.6%，舜宇（2382）升5%破頂。

智易東證券行政總裁藺常念形容，今日股市「癲嘅」，主要受惠北水流入，「阿爺要對付美國制裁，被摧殘到海嘯價嘅中移動（941）、中海外（688）、中海油（883）等，北水上嚟其他咪跟風。」他指出，另一個因素是拜登上場，料美國重入《巴黎協定》，清潔能源、科網股等皆看好，預計今個月恒指能升上30,000點，「資金支持下個市冇得跌，今年復蘇下，中國經濟有望增長8%。」

藺常念稱散戶考慮入市的話，目前傳統股仍落後，可追金融股、地產股、礦產股。

銀河證券業務發展董事羅尚沛直言，難以判斷這股升浪持續多久，「北水一路買、一路買，完全冇諗過停，都唔敢估個頂喺邊，第一個位睇住29,200點左右，要Take profit先。」他建議沒貨的散戶先停下來，「睇北水衝算，冇得追，隻隻都貴哂。」

上午9時20分

港股今早升穿兩萬九關，恒指高開237點，報29100點；H指高開113點，報11575點。ATMX繼續昨日升勢，美團（3690）高開2.77%，報334元；騰訊（700）升1.2%，報665元；阿里（9988）升1.2%，報245元；小米（1810）重上30元關，升2%，報30.5元。

上午8時30分

港股黑期迫近兩萬九最新升178點，報28986點；較現貨高水124點。

隔晚美股假期休市，歐洲股市方面則個別發展，其中英國富時100指數跌15點，報6720點；德國DAX指數則升60點，報13848點；法國CAC指數升5點，報5617點。

商品期貨價格方面，美元走強加上市場憂慮疫情惡化及疫苗接種進程慢，油價向下，紐約期油最新跌0.08%，報52.28美元一桶；布蘭特期油則升0.04%，報54.75美元一桶。金價則受惠於美國出台新刺激經濟方案而上升，現貨金最新升0.36%，報1836美元一盎司。

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