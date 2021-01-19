各區二手樓市交投趨旺，九龍灣大型屋苑淘大花園，本月首19日已錄22宗成交，較上月同期得7宗成交，成交量急增2倍。

利嘉閣地產鮑允中表示，九龍灣淘大花園最新錄L座中層5室成交，單位實用面積356方呎，兩房間隔，望樓景及少山景。原業主去年8月放盤，叫價638萬元，期後減至620萬元，有見近日屋苑交投回升，即減至608萬元成交，累減30萬元或4.7%，呎價17,079元。原業主2012年9月以350萬元購入，現轉手賬面賺258萬元或升值7成。

鮑補充，屋苑本月錄22宗成交，較上月全月的12宗多10宗，同期更只得7宗，成交增2倍。

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