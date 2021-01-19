周一下午3時，一位33歲女士在官塘創業街36號華基中心的一個單位，出售虛擬貨幣「泰達幣」（USDT，和美元掛鈎的穩定幣）給買家，當她收下350萬港元現鈔，把45萬枚泰達幣轉移後，4名持刀男子從單位另一房間衝出，搶回現鈔，並同買家一起離去。

搶走虛擬貨幣的案件，以上只是冰山一角，在去年去年1月至10月期間，警方共接獲399宗與虛擬貨幣有關的科技罪案，涉及總金額8,240萬港元。

這些案件之所以出現，皆因銀行拒絕支援買賣虛擬貨幣的交易，一旦被發現，必然取消戶口，會不會被視為洗黑錢，凍結戶口現金，也是未知之數。

現時虛擬貨幣交易，最麻煩的，就是交收，除了用現金，簡直是毫無辦法。有的交易平台索性開設專門找換店，但當然也是走法律罅。

簡單點說，買賣虛擬貨幣不犯法，但卻完全沒有配套，這究竟算啥子金融中心？虛擬貨幣是未來大潮流、大商機，反正政府已太窮，倒不如把它規範化，讓市民賺錢，政府賺稅，才最上算！

周顯

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