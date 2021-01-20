自去年因失言致螞蟻集團上市觸礁，繼而被監管機構圍攻，阿里（9988）創辦人馬雲失蹤的傳言甚囂塵上。不過內媒《天目新聞》報道，馬雲通過視像會議形式，與全國100名鄉村教師在網上見面，並向他們說：「等疫情過去了 ，我們再見面！」 這是馬雲自去年11月出席外灘金融演講，兩個多月後首度公開露面。

馬雲公益基金會發言人回覆查詢時表示，感謝關注，馬雲在1月20日參與了線上舉行的鄉村教師年度頒獎典禮。現身消息曝光後，午後股價升幅擴大，暫報261元，升近7%，成交逾百億元。

馬雲公益基金會稱，自2015年起，每年臘八節，基金會都會在海南三亞舉行「馬雲鄉村教師獎頒獎典禮」。馬雲每年都會到場給獲獎的鄉村教師。今年受疫情影響，頒獎典禮首次由線下改為線上，馬雲亦準時出現在線上會場。按照慣例，今年的馬雲鄉村教師獎，同樣頒給了100名鄉村教師。

螞蟻集團近月備受監管壓力，馬雲發言時稱，「這段時間，我和同事一直在學習和思考，我們更加堅定了全身心投入教育公益的想法」，又極力修補與中共的縫隙，指國家實現了全面脫貧，全面推進鄉村振興戰略，正在走向共同富裕，言論「跟黨走」呼應國家主席習近平，強調要為「共同富裕」而努力，「我想這是我們這一代企業經營者的責任和擔當。」

據報，隨後阿里巴巴內聯網亦出現一篇題為《臘八節和老師們有個約定的馬老師來赴約了》的文章。

事實上，中國春華資本集團董事長胡祖六1月13日曾表示，相信馬雲「平安無事」。螞蟻集團為春華資本投資組合中的公司之一，胡強調對螞蟻集團未來持樂觀看法。

螞蟻觸礁後 阿里迎監管機構夾攻

阿里巴巴股價去年於螞蟻上市前夕高見309.4元新高，惟上市突然擱置及被內地政經多個部委點名要整改及約談，股價兩個月內急瀉102元或33%，於去年底低見207.2元。近月始隨大市氣氛好轉而反彈，但月內升幅仍大幅跑輸已創新高的騰訊（700）及美團（3690）。

馬雲於去年11月出席外灘金融演講時表示，直指中國金融沒系統性風險，「因為根本沒系統」，而國家副主席王歧山亦有出席演講，被指公然唱反調，有分析認為是螞蟻上市遭煞停的主因。

馬雲一直致力於教育，在創辦阿里巴巴前，曾在杭州電子工學院當英文教師，1994年更得到學校「優秀青年骨幹教師」頭銜。他在2018年就卸任計劃發表公開信，指「我想回歸教育，做我熱愛的事情會讓我無比興奮和幸福」，並在翌年卸任董事局主席。

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