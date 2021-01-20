《彭博》引述知情人士稱，黑石（Blackstone）、ESR、美團和京東物流等買家正在競購中國物流資產（1589）的控股權，相關交易可能觸發對這家中國第三大現代倉儲公司總額20億美元的收購。中國物流資產股價暫升4%，報4.94元。

知情人士說，中國物流資產的兩大股東——RRJ Capital和主席李士發——準備出售該公司超過50%的股權，上周接到了第一輪投標。

Blackstone、ESR、美團和中國物流資產的代表均拒絕置評。京東物流未回應消息。

ESR目前持股17.2%，京東物流持股9.9%。

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