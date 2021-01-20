ASM太平洋（522）主要設計、製造及銷售半導體工業所用的器材、工具及物料，以及表面貼裝技術配置機。第三季收入增長2.6%至42.7億元，接近預測的上限，盈利增長5.2%至2.3億元。

近日股價突然走強，源於花旗最新一份報告。該行指出，台積電預計今年資本開支按年增長45%至63%，達250億至280億美元，較市場預期為高，相信利好ASM的盈利增長，尤其是成熟封裝方面。該行調升ASM今明兩年盈利預測，預計分別升21%及11%，目標價升至130元，維持買入評級。事實上，ASM最新業績提到，隨着5G設備升級周期，包括電動及無人駕駛汽車等，集團將進一步創新及開發產品及解決方案，以配合上述主要大趨勢發展。

Report一出，ASM由100元起步，最高升至昨日128元後回吐，投資者可候調整至115元樓下分段吸納，博回氣後再爆頂，跌穿100元止蝕。

唐牛

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