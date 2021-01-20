近月中央經濟工作會議提出「反壟斷」、「防止資本無序擴張」，市場解讀為高增長的科技股將面對更多、更嚴格的監管，投資者應如何看待這類本來屬於較自由的行業的監管風險？

由於科技創新的發展實在太快，監管的步伐有滯後，也是可以理解的事。近月對科技企業提出監管要求的也不只中國政府，而是全球的大趨勢。筆者相信近月的發展，並不是針對某一兩家科技企業，而是反映了監管機構對於整個行業的系統性風險都表達了關注，尤其是很多科技企業的業務已伸延至金融行業。

推出規管框架市場有例可依

由以往沒有甚麼規範，到需要接受一定的監管，某程度上，中國的科技行業或會面對短期的陣痛，但這不代表行業從此就一蹶不振，畢竟中國政府仍然視科技為未來經濟發展的中心方向。如今監管當局研究並推出規管的框架，市場反而有例可依，行業的長遠發展或會較為健康及具透明度。而對於投資者而言，當消化了相關的風險因素並將之反映在股價之後，目前的波動終於都會平伏下來。

中美之間的角力未有停止，早前美國政府再次出手，強制部份中資企業的ADR在紐約交易所除牌，投資者難免擔心中資股所面對的政治風險。一般投資者實在無從估計下一個「中招」的會是甚麼行業。但就過去數年所見，美國的政策基本立場是要糾正貿易失衡的問題，因此對中國的限制措施，最終都會由貨品擴展至服務業，包括電訊、金融及科技等。

我們的投資流程並不會預計股份的資金流轉變，而是集中在企業的盈利預測，亦即是企業未來究竟會賺多少錢。說到底，制裁政策雖然會影響短期的資金流及投資者情緒，繼而拖累股份表現，但是中資企業也可以自由選擇上市地點。如果企業的盈利前景是優異的話，最終也會反映在股價之上。當然，如果企業盈利會因受到地緣政治的影響，就是另一回事。我們的投資組合中，也一早集中於中國的內部需求，對於一些依靠海外需求的企業採取保守態度。

還有一點值得注意，雖然美國政府對於部份中資企業ADR實行限制，令美國投資者未必能涉足這些股份，但中國的投資者卻有可能取而代之。原因是中國家庭持有的股票資產其實相當地低，大部份家庭都以買樓為累積財富的第一選擇，然而隨着中國政府不鼓勵炒樓投機的行為，資金難再大舉流入樓市，本地散戶、保險公司及退休基金等將成為未來股市的投資力量。

鍾秀霞

安聯投資高級基金經理

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！