【截至上午7時38分】

美股三大指數造好，納指及標普500升逾1%創新高，美股期貨進一步上揚，道指期貨升57點，報31121點。標普500期貨升8點，報3848點；納斯達克100期貨升26點，13317點。

俗稱港股黑期的新加坡HS50指數升169點，報30105點，預示港股今早開市將突破3萬點。

【截至周四凌晨5時35分】

新任美國總統拜登就職典禮平靜順利完成，加上他承諾大規模振興經濟，華爾街股市瀰漫慶祝氣氛，三大指數創歷史新高。道瓊斯工業平均指數收報31,188點，升257點或0.83%，標普500指數收報3,851點，升52點或1.39%。納斯達克綜合指數收報13,457點，升260點或1.97%。

【截至周三凌晨0時35分】

美國候任總統拜登及副總統賀錦麗周三宣誓就職，美股三大指數齊報捷，道指報31111點，升180點（0.58%）；納斯達克指數報13418點，升221點（1.68%），標普500指數報3840點，升41點（1.10%）。

【截至晚上10時35分】

美國侯任總統拜登將在本港時間周四凌晨宣誓就職，道指開市報31018點，升87點；納斯達克指數報13332點，升135點，標普500指數報3820點，升21點。

中概股大幅高開，即將來港第二上市的B站最新升7%，百度升逾5%；富途升勢收窄，仍升逾9%；阿里升逾6%；京東升逾4%。另外，Google升3%，Amazon升近3%，Facebook、蘋果升近2%；Netflix升15%，創逾四年最大盤中升幅。

恒指夜期跌20點，報29872點，低水90點。

【截至晚上9時】

歐股方面，截至晚上8時54分，英國富時100指數報6709點，跌4點或0.05%。法國CAC指數報5610點，升12點或0.22%。德國DAX指數報13880點，漲65點或0.47%。

美股期貨方面，美國道瓊期指報30850點，升22點。S&P 500期指報3803點，升13點。納斯達克100期指報13094點，升109點。

中概股盤前普遍做好，阿里（BABA）跟隨港股升勢升6.75%；京東（JD）升2.8%；富途（FUTU）續爆升逾12%，見91.5美元；即將回港上市的B站（BILI）升逾3%；百度（BIDU）升3.7%。

另外，摩根士丹利第四季度淨營收136.4億美元，按年升26%，市場原先估計為115.4億美元；利潤33.9億美元，按年升51%。

恒指夜期暫跌23點，至29869點，低水93點。

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