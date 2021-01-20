雷蛇料收入升四成

雷蛇（1337）中午發盈喜公告，預料去年按公認會計則錄得收支平衡，而2019年虧損為8,350萬美元。

觀乎雷蛇去年上半年業績，其虧損為1,734萬美元（折合1.34億港元），換言之，下半年該公司預計盈利約1,734萬美元。

另外，雷蛇盈喜公告表示，去年收益增長至少40%，而去年11月披露盈喜時，其估計雷蛇硬件、軟件及服務生態系統的收益至少按年長30%。換言之，雷蛇收入增長較11月盈喜時為高。

雷蛇午後受盈喜公告刺激，升幅一度擴大至10.8%，高見2.67元，最新升7.9%，報2.6元。

中滙3個月毛利升16.6%

教育股中滙（382）公佈，其截至去年11月底3個月毛利升16.6%，至1.22億人民幣；收入升15.6%，至2.44億人民幣。在校學生人數升10.1%，至38,784人。中滙午後股價跌0.7%，報9.83元。

中航信下半年轉盈

航空相關股中航信（696）發盈警，料全年淨利潤5億人民幣左右，當上半年淨虧損3.06億人民幣；而2019年淨利潤為26.02億人民幣。

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