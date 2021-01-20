北水南下瘋搶港股，連ETF都當股票不合理炒高，其中昨日升停板的華安CES港股通精選100ETF（A股編號513900），近日獲大成交湧入，昨日升停板之際，價格竟然較每股基金淨值溢價15.5%！今日價格隨即於上午市急回8.1%，報1.256人民幣。今日A股上市ETF跌幅榜當中，首5隻跌幅最大ETF均是近日不合理搶高的港股ETF，今日跌幅介乎4%至8.1%，相信當中有不認識ETF以至港股的A股投資者中伏。

除513900外，華泰柏瑞中證港股通50ETF（513550）昨日亦曾經升停板，今日價格急回5.6%。

昨日港股急升最多近千點，成交歷史性超過3,000億元，全日北水總成交990億元，佔整體成交約三分之一，估計資金瘋狂流入港股ETF，逼使發行商於港股市場掃貨，成為北水突然喪搶港股的原因之一。

觀乎港股通南向資金，今日半日總成交506.88億元，較上日555.63億元明顯減少近50億元，北水半日淨買入119.45億元，亦低於昨日半日的188.4億元。今日北水流入減少，相信與昨日A股上市的港股ETF不合理超買過後，市場修正價格有關。

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